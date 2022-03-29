На блокпостах повістки вручати нікому не будуть, – речник Одеської ОВА

Раніше в Одесі чоловікам на блокпостах могли вручити повістку у військкомат. Проте тепер цю практику офіційно відмінили, ніхто повістки на блокпості не отримає.

Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

До теми Ворог не відступив і проводить повітряну розвідку, – Одеська ОВА

За його словами, мобілізація в Одесі відбувається згідно з законодавством. Відповідні резерви підтягуються.

Сергій Братчук зазначив, що всі чоловіки вже з 24 лютого мали з’явитися у військкомат, щоб стати на облік. Це допомогло б навести лад в тому, кого треба залучити до оборони в першу чергу.

Речник Одеської ОВА зазначив, що там дуже індивідуально підходять до того, кого залишати в тилу. Тому що місто має жити, є фахівці, які необхідні для критичної інфраструктури.

Щодо практики вручення повісток на блокпостах, то рішенням очільника Одеської ОВА Максима Марченка така практика поки що відмінена на 100%. Тобто на блокпостах вручати повістки не будуть,

– заявив Братчук.

Речник ОВА зазначив, що вручення повістки не означає, що людину одразу відправлять до підрозділів ЗСУ або тероборони. "В нас черги бажаючих досі не зменшилися. Всі хочуть захищати Одесу, але місця немає", – відповів він.

Сергій Братчук додав, що в Одесі змінилася година комендантського часу, тепер вона розпочинається о 21:00. "На мою думку, ми на годину стали ближче до перемоги", – каже він.

Сергій Братчук про ситуацію в Одесі та вручення повісток на блокпостах:



До слова, українські захисники проводили навчальні стрільби на морі в Одесі та області. ЗСУ стріляли з великокаліберної зброї, тому звуки були потужними. Людей напередодні просили не панікувати.