Чи вручатимуть повістки на тимчасових блокпостах у Києві: відповідь КМВА

У Києві тимчасово діятимуть блокпости біля яких встановлять обмежувальні знаки та проводитимуть перевірку автомобілів. Водночас у людей виникло питання, чи вручатимуть там повістки військовозобов'язаним.

Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов розповів в ефірі "Радіо Свобода" вранці 27 грудня, що блокпости встановили в межах військових навчань, які проводять з 25 по 28 грудня 2023 року, пише 24 Канал.

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Чи вручатимуть на тимчасових блокпостах повістки

Михайло Шаманов відповів на питання журналістки, чи можуть в адміністрації гарантувати, що на встановлених на час 25—28 грудня блокпостах не вручатимуть повісток і чи можуть там бути представники військкоматів.

Нам невідомо про видавання повісток на тимчасових блокпостах. Працівники ТЦК (Територіальних центрів комплектування – 24 Канал), згідно зі своїми функціональними повноваженнями, не виконують безпекових функцій,

– відповів Шаманов.

За його словами, за детальною інформацією щодо можливої кількості вручених повісток варто звертатись до районних ТЦК. Адже працівники військкоматів мають право здійснювати свою діяльність на території Києва у дозволений законодавством спосіб.

Що відомо про блокпости у Києві