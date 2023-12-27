Чи вручатимуть повістки на тимчасових блокпостах у Києві: відповідь КМВА
У Києві тимчасово діятимуть блокпости біля яких встановлять обмежувальні знаки та проводитимуть перевірку автомобілів. Водночас у людей виникло питання, чи вручатимуть там повістки військовозобов'язаним.
Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов розповів в ефірі "Радіо Свобода" вранці 27 грудня, що блокпости встановили в межах військових навчань, які проводять з 25 по 28 грудня 2023 року, пише 24 Канал.
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Чи вручатимуть на тимчасових блокпостах повістки
Михайло Шаманов відповів на питання журналістки, чи можуть в адміністрації гарантувати, що на встановлених на час 25—28 грудня блокпостах не вручатимуть повісток і чи можуть там бути представники військкоматів.
Нам невідомо про видавання повісток на тимчасових блокпостах. Працівники ТЦК (Територіальних центрів комплектування – 24 Канал), згідно зі своїми функціональними повноваженнями, не виконують безпекових функцій,
– відповів Шаманов.
За його словами, за детальною інформацією щодо можливої кількості вручених повісток варто звертатись до районних ТЦК. Адже працівники військкоматів мають право здійснювати свою діяльність на території Києва у дозволений законодавством спосіб.
Що відомо про блокпости у Києві
- 25 – 28 грудня в столиці України діятимуть тимчасові блокпости. Їх встановили, щоб провести безпекові навчання разом з Силами оборони спільно з міською владою, поліцією та іншими структурними підрозділами.
- На цих блокпостах встановили обмежувальні знаки та проводитимуть перевірку автомобілів. Мета навчань – удосконалити систему управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки та захисту населення.
- Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що такі тренування потрібно проводити системно, виявляти недоліки та виправляти помилки. Зокрема, для того, щоб краще готуватися до захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз.