Україна та Польща між собою не вирішать проблему на кордоні: чому Євросоюз мовчить

Триває блокада українсько-польського кордону. Ця ситуація достатньо загрозлива для економіки України.

Про що у розмові з 24 Каналом наголосив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Від того, як українські фермери можуть реалізовувати свою продукцію, залежать податки.

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"Також це загроза для фермерів далі працювати. Тому що надалі їм треба чимось і якось обробляти землі: купувати посівний матеріал, паливо-мастильні матеріали, наймати людей. А це великі витрати", – пояснив політолог.

Проблеми для фермерів та економіки

За словами Буряченка, за два роки повномасштабної війни, в українських фермерів знизилися прибутки. Особливу роль відіграло блокування моря, і неспроможність реалізувати зерно на зовнішніх ринках.

"Для економіки України, крім прямих недоотримань у вигляді податків, проблема у валютній виручці. Це ті експортні товари, зокрема, сільгосппродукція, які зараз складають більшість нашого експорту. Звідси стабільність нашої гривні, робота Нацбанку", – пояснив він.

Інший аспект – українська економіка забезпечує ВПК та оборонну сферу. Збільшення останнього тягне за собою зростання внутрішньої економіки.

"Без експорту реалізувати це буде майже неможливо. Тому це питання по розблокуванню російського українсько-польського кордону. Я не обмовився, бо глибоко переконаний, що там є російській слід і що там працюють, скажімо так, підживлюючи цю ситуацію російські спецслужби. Це в будь-якому випадку б'є по обороноздатності України, а отже б'є і по самих поляках, адже Україна є основним донором не тільки безпеки ЄС і НАТО, але і перш за все Балтійських країн", – пояснив Буряченко.

Питання трансформації ЄС

Ситуація, яка наразі виникла, має глобальний характер. Трансформація ЄС і його перехід на безпекову складову автоматично потребуватиме грошей, які звідкись треба брати, вважає Буряченко. Приблизно 70 – 75% видаткової частини бюджету ЄС – це дотації фермерам.

"Тобто в цьому конфлікті закладені глибинні причини. І насправді без третьої сторони, ЄС, Брюсселю, Україна з Польщею це не вирішать. Тут потрібно дуже жорстке рішення саме з боку ЄС, очікувати на яке у виборчий 2024 рік буде дуже складно, тому що як і в США, ЄС дуже швидко зараз поглинеться у внутрішньополітичну дискусію", – додав політолог.

Нагадаємо, 9 лютого був оголошений 30-денний страйк польських фермерів. Вони протестують проти нібито неконтрольованого напливу українських товарів. Згодом українські перевізники влаштували мирну акцію протесту у відповідь на блокування кордону. Раніше польські фермери заявляли, що з 20 лютого заблокують усі прикордонні переходи між двома країнами.

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