Підставляють Польщу під чобіт росіян: Кулеба пояснив, що робити з фермерами, які кличуть Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував блокаду на українсько-польському кордоні. Він сказав, що польська влада офіційно вибачилася за фермерів, які викинули українське зерно.

Водночас не варто вважати, буцімто всі поляки підтримують блокаду кордону. З блокувальниками має розібратися здорова частина польського суспільства. Про це Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону під час інтерв'ю.

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Що сказав Кулеба про ситуацію з блокуванням кордону

Люди, які розсипають зерно, які виходять там з якимись гаслами, закликають Путіна, – очевидно, є провокаторами,

– наголосив він.

Утім, участь в таких акціях бере дуже вузьке коло радикально налаштованих поляків. Тож узагальнювати не можна.

Щодо фермера, який їздив з радянським прапором на тракторі та кликав Путіна, порушено кримінальну справу. Говорячи про нього, глава українського МЗС провів паралель із тими людьми, які кликали Путіна на Донбас. Їх розстріляли першими, тож полякам варто пам'ятати історію.

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Польські фермери відкривають ворота ворогові

Не треба їм гратися з цими історіями "Путін, прийди, порядок наведи". Бо потім, коли російський чобіт буде знову топтатися по польській землі, буде дуже-дуже гірко і доведеться Польщі платити страшну ціну. Бо сьогодні український солдат воює під Авдіївкою, під Бахмутом, на Півдні – під Оріховим, під Роботиним, щоб в поляків не було стрільби, артилерії і смертей,

– нагадав Дмитро Кулеба.

Він підсумував, що коли хтось вирішує заради політичних цілей погратися з цією темою – то має пам'ятати, що Росія брала участь у всіх поділах Польщі.

"Самі поляки, здорова частина польського суспільства має вирішити проблему з цими людьми, які підставляють Польщу і відкривають ворота для росіян", – завершив міністр.