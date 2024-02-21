"Росія шукає можливості": посол України в ЄС прокоментував польські протести на кордоні

З 20 лютого на українсько-польському кордоні тривають масові протести фермерів. Посол України при ЄС Всеволод Ченцов заявив, що наша країна продовжує вести переговори із Польщею на двосторонньому рівні.

Україна проводить перемовини щодо фермерської блокади із Польщею. Зокрема, в рамках координаційної платформи разом з Єврокомісією та прикордонними членами ЄС. Українська сторона вважає, більшість проблем про які говорять фермери — надумані. Про це Всеволод Ченцов заявив під час брифінгу у Брюсселі, передає кореспондентка 24 каналу.

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Як триває перебіг перемовин між сторонами

Україна пропонує Польщі запровадити систему експортних ліцензій, яка вже успішно діє в Румунії та Болгарії. Зазначимо, що ця система ліцензування передбачає отримання дозволу для експорту від країни, у яку планується ввіз товарів.

Це дозволить простежити обсяги експорту і компанії, які беруть в цьому участь.

Ми запропонували Польщі та іншим країнам використовувати цей інструмент, який вже довів свою ефективність і Комісія, власне, теж підтверджує його ефективність,

– каже Всеволод Ченцов.

Він зазначив, що вчора у Брюсселі відбулося засідання Координаційної платформи, яка була заблокована через Польщу з вересня 2023 року.

Дипломат зауважив, що партнери мали конструктивну дискусію і наступного разу вони зустрінуться за тиждень.

Ми навели дуже багато статистики й показали, що немає підстав для деколи диких заходів зі сторони мітингувальників. Тобто більшість з тих проблем є просто надуманими,

– сказав Всеволод Ченцов.

Росія шукає можливості напруження відносин

Посол наголосив, що блокування української продукції порушує чинні угоди з Польщею та домовленості з Євросоюзом.

Він також зазначив, що польська сторона "усвідомлює відповідальність" за затримку гуманітарної та військової продукції й пасажирообігу.

Всеволод Ченцов каже, що Росія буде шукати всі можливості для створення напруження у відносинах між Україною та партнерами. Він згадав про сумнозвісний плакат із закликом до Путіна "розібратися з Україною".

Очевидно тут не обійшлося без певної координації з їхнього (російського – 24 канал) боку. Тому це спільний виклик для нас, поляків і для інституцій, щоб утримати ситуацію під контролем і не дати Росії скористатися цим напруженням,

– сказав Ченцов.

Запобіжні механізми для вирішення

Дипломат також відповів на запитання щодо пропозиції Єврокомісії запровадити запобіжні механізми щодо м’яса птиці, яєць та цукру, які обмежать кількість продукції від України.

Ченцов розповів, що в Єврокомісії були ідеї запровадити квоти й це було б набагато гірше для України.

На сьогодні йде мова про певні межі наших поставок, які враховуються як середина. Між 2022 – 2023 роком. Ми не в захваті від цієї пропозиції. Звичайно, по окремих товарних групах це створить певні обмеження, якщо це буде схвалено державами-членами та Європарламентом,

– каже Всеволод Ченцов.

У такому разі українські виробники будуть вимушені шукати інші місця для продажу свого товару.

Загалом, дипломат вважає, що пропозиція Єврокомісії не є критичною і Київ пропонує альтернативні варіанти з погляду розрахунку показників.

Я не виключаю, що окремі держави члени знову ж таки з політичних мотивів можуть намагатися розмити цю пропозицію, погіршити умови, але ми працюємо над тим, щоб цього не відбулося,

– додав дипломат.

За словами Ченцова, більш прийнятними для України стали б показники 2023 року.