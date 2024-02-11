На кордоні з Україною поляки шкодять вантажівки та розсипають зерно: момент потрапив на відео

На кордоні з Польщею загострюються події. Перед Дорогуськом польські протестувальники пошкодили декілька українських фур та висипали з них зерно.

Польські фермери на кордоні шкодять фури та висипають з них зерно. Інцидент трапився на трасі біля пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин".

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Подробиці події

Водії вантажівок стверджують, учасники блокади підійшли з болгарками й порізали ними замки та відсіки.

Взяли болгарку на батарейці. І хотіли просто вирізати люка. Зірвали пломбу. І висипали пшеницю. З кожного самохода, як мінімум, висипалось десь напевно по тонни три точно,

– розповіли очевидці.

На відео один з водіїв запитав у блокувальників, для чого вони це роблять. Вони відреагували агресивно. "Не записуй, к**ва", – кілька разів сказав один з них, намагаючись затулити камеру рукою.

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Поліція не вчинила жодних заходів

Водії пошкоджених машин одразу викликали поліцію. Хоча винуватців навіть було зафіксовано на відео, поліція жодних заходів не вживала.

Що відбувається на місці скандалу: дивіться відео

Яка ситуація на пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин"

Наразі перед пунктом пропуску в черзі простоюють 650 фур. На виїзд у бік України поляки оформляють декілька машин на годину. Натомість на в’їзд до Польщі поляки фактично не пропускають вантажівки.

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