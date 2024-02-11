На кордоні з Україною поляки шкодять вантажівки та розсипають зерно: момент потрапив на відео
На кордоні з Польщею загострюються події. Перед Дорогуськом польські протестувальники пошкодили декілька українських фур та висипали з них зерно.
Польські фермери на кордоні шкодять фури та висипають з них зерно. Інцидент трапився на трасі біля пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин".
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Подробиці події
Водії вантажівок стверджують, учасники блокади підійшли з болгарками й порізали ними замки та відсіки.
Взяли болгарку на батарейці. І хотіли просто вирізати люка. Зірвали пломбу. І висипали пшеницю. З кожного самохода, як мінімум, висипалось десь напевно по тонни три точно,
– розповіли очевидці.
На відео один з водіїв запитав у блокувальників, для чого вони це роблять. Вони відреагували агресивно. "Не записуй, к**ва", – кілька разів сказав один з них, намагаючись затулити камеру рукою.
Польські фермери розсипають українське зерно: дивіться відео
Поліція не вчинила жодних заходів
Водії пошкоджених машин одразу викликали поліцію. Хоча винуватців навіть було зафіксовано на відео, поліція жодних заходів не вживала.
Що відбувається на місці скандалу: дивіться відео
Яка ситуація на пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин"
Наразі перед пунктом пропуску в черзі простоюють 650 фур. На виїзд у бік України поляки оформляють декілька машин на годину. Натомість на в’їзд до Польщі поляки фактично не пропускають вантажівки.
Польський міністр закликав блокувальників зупинитися
- Європейська комісія хоче ще на рік продовжити безмитний режим для української аграрної продукції, однак з обмеженням на певні товари. Але цього польським фермерам мало – вони знову почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною.
- Наразі польські фермери блокують напрямки пунктів пропуску "Ягодин" і "Рава -Руська". Крім цього, вони оголосили, що від 12 лютого блокуватимуть напрямки пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів".
- Міністр аграрної політики Чеслав Сєкерський провів зустріч із представниками фермерських організацій і попросив чітко повідомити свої вимоги. Також він закликав їх припинити блокаду. Він наголосив, що перемовини з Єврокомісією та Україною ведуться, однак протести на кордоні ускладнюють процес, а не навпаки.