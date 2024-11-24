Блокування тривають: яка ситуація на кордоні через страйк польських фермерів

Польські фермери вранці 23 листопада знову почали страйк на кордоні з Україною. Наразі блокування продовжується.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація на кордоні з Польщею 24 листопада

Наразі польські фермери обмежують можливість руху для вантажівок у напрямку польського пункту пропуску "Медика" – з українського боку це пункт пропуску "Шегині".

Блокування кордону почали близько 10:00 23 листопада. За даними від польських прикордонників, воно може тривати 48 годин. Втім, не виключено, що буде й довше.

Сказати, що зараз є великі черги з вантажівок на цьому напрямку я не можу. На виїзд з України польські фермери зазначили, що не пропускатимуть вантажні транспортні засоби вагою 3,5 тонни. І з моменту, коли вони почали ці свої дії, жодна вантажівка не виїхала з українського пункту пропуску, бо польська сторона їх не приймає,

– наголосив речник ДПСУ.

Водночас зазначив, фізично водіям і вантажним транспортним засобам перебувати поряд з пунктом пропуску перебувати непотрібно. Діє електронна черга. Система повідомить кожного, хто зареєструвався на перетин кордону на цьому напрямку, у який день і час зможуть перетнути кордон.

По польській стороні перед мітингувальниками перебуває близько 10 – 20 транспортних засобів, які очікують на можливість пройти до кордону, щоб проїхати в Україну. Польські фермери зазначали, що вони пропускатимуть десь по одній вантажівці на годину,

– розповів речник.

Додав, за інформацією від водіїв і польських прикордонників, мітингувальники десь такого принципу й дотримуються.

Спікер зауважив, що на момент, коли знову розпочалися дії з блокування кордону, розпочалися дії з блокування, між мітингувальниками й польським пунктом пропуску перебувало близько 150 вантажівок. Їм вдалося швидше перетнути кордон, слідуючи в Україну.

А тим, хто вже після 10:00 вчора їхав до кордону, звісно, стикнулися з тим, що є це ускладнення для того, щоб перетнути кордон вбік України в тому числі,

– сказав Демченко.

До речі, за минулу добу вбік Польщі через цей напрямок пройшло близько 60 вантажівок. Однак, йдеться про ті транспортні засоби, які рухалися до 10 години.

Також Демченко зазначив, що суттєвого навантаження на інші пункти пропуски прикордонники наразі не фіксують.

Міністр сільського господарства Польщі зустрінеться з фермерами

Зауважимо, польські ЗМІ повідомляли, що в неділю, 24 листопада, міністр сільського господарства Чеслав Секерський зустрінеться із групою фермерів, які блокують пункт пропуску "Медика – Шегині".