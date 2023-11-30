Словацькі перевізники блокуватимуть пункт пропуску на кордоні з Україною
Джерело:Державна прикордонна служба України
Державна прикордонна служба України підтвердила блокування словацького кордону. Словацькі перевізники мають намір заблокувати рух на кордоні 1 грудня о 16:00.
Головний пункт пропуску кордону з Словаччиною в п’ятницю, 1 грудня, може бути заблокований для українських вантажівок. Такі заяви лунають з сторони Спілки перевізників Словаччини.
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Що відомо про блокування кордону
Спілка перевізників Словаччини планує 1 грудня 2023 року з 16:00 заблокувати рух вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород".
Державна прикордонна служба України просить водіїв врахувати можливі ускладнення руху, оскільки на виїзд зі Словаччини будуть пропускати по 4 вантажівки на годину.
На виїзд зі Словаччини будуть пропускати по 4 вантажівки на годину. При цьому перевезення гуманітарної та військової допомоги, живих тварин, пального та охолоджених вантажів блокуватися не буде,
— зазначає ДПСУ.
В чому причина блокування кордону для українських вантажівок
- Відповідно до заяви словацьких прикордонників, закриття пунктів пропуску між Україною та Польщею призвело до помітного зростання кількості вантажівок, які в'їжджають до Словаччини. Вони зазначили, що влада Польщі не перешкоджає руху гуманітарних та військових вантажів, тому, вочевидь, до країни "в'їжджають саме комерційні вантажі".
- 28 листопада словацькі перевізники заявляли, що у випадку, якщо проблема з лібералізацією комерційних перевезень для України не розв'яжеться, Спілка перевізників Словаччини погрожує почати блокаду кордону.