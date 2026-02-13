Росіяни розгублені через блокування Telegram: полковник запасу назвав можливості для ЗСУ

Відключення Starlink та блокування Telegram погіршили взаємодію між російськими підрозділами. Адже ворог використовував Telegram-канали як майданчики для передачі даних.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан підкреслив 24 Каналу, що це створило вікно можливостей для українських військових. Тому цим потрібно користуватися.

Які можливості це дало ЗСУ?

Роман Світан зазначив, що певний позитивний ефект цього вікна можливостей вже помітний. ЗСУ провели кілька контрнаступальних операцій тактичного рівня у районі Куп'янська, Гуляйполя. Однак така можливість буде ще тиждень – півтора.

Росіяни зараз переналаштовують систему зв'язку на свої супутники. Для них це не повна зупинка зв’язку. Тому зараз ворог переключиться та з наступного тижня відновить комунікацію.

Тобто те провисання, яке за тиждень нам надав Маск та російський генштаб щодо зв'язку, ми використаємо. Але це не на довгий час. Тому що відновлення буде буквально наступного тижня,

– сказав військовий експерт.

Блокування Telegram: що відомо?