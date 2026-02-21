Telegram у Росії заблокували не просто так: яке серйозне рішення готує Путін у 2026 році

В Росії блокування Telegram викликало великі проблеми на фронті. Проте росіяни могли піти на цей крок через дуже важливу мету. Вона пов'язана із подальшими наступальними планами ворога.

Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, яка проблема виникла у противника на фронті. Він припустив, як блокування Telegram допоможе Кремлю у реалізації його задуму.

Чи має Росія резерви для наступальних дій?

Російські пабліки розповсюдили інформацію, що російська влада, імовірно, планує оголосити мобілізацію. І можливе повне блокування Telegram, а про це повідомляли у російських ЗМІ, потрібне, щоб попередити імовірну хвилю невдоволення, що може поширюватися соцмережами.

Пехньо наголосив, що зараз противник стоїть перед складною дилемою, як йому проводити свої наступальні операції у 2026 році. Він, можливо, планує здійснювати такі операції на Запорізько-Оріхівському напрямку і Донецькому з центром у Слов'янську та Краматорську.

До слова. За даними видання The New York Times, Володимир Путін готовий вести війну ще щонайменше два роки. Він впевнений, що росіяни мають перевагу порівняно з Україною, адже постійні ракетні та дронові атаки по українській енергетичній інфраструктурі послаблюють Київ. Також у Кремлі вважають, що нібито затяжна війна працює на користь Росії, і вони готові досягти своєї мети – повного захоплення Донеччини.

Однак для реалізації наступальних дій ворогу потрібні додаткові ресурси, яких йому наразі вистачає тільки для того, щоб оборонятися. Адже українські сили, за словами військового оглядача, тримаючи оборону на Покровському напрямку та проводячи стабілізаційні дії на стику Гуляйпільського та Олександрівського напрямків, стесують сили окупантів, зокрема, їхній особовий склад.

Саме тому росіяни можуть розглядати варіанти проведення загальної мобілізації. Тому що Володимиру Путіну для того, щоб реалізовувати свої плани, потрібно більше військових. Адже зараз єдина відносно успішна тактика росіян полягає у перебуванні якомога більшої кількості піхоти на передовій для забезпечення їхнього просування,

– підкреслив він.

Отримати більшу кількість особового складу Росія може через проведення мобілізації. І росіяни непогано підготувалися у цьому сенсі, адже провели відповідні законодавчі зміни, які, наприклад, дозволяють проводити цілорічний призов резервістів. Ця опція, за словами Пехньо, потрібна для того, щоб Путін долучав більше своїх одноразових солдатів до війни.

Чи наважиться Кремль на загальну мобілізацію?

Також в Росії ще зберігається на інтенсивному рівні можливість підписання контрактів за доволі великі кошти. Але, як зауважив військовий оглядач, якщо буде відбуватися більше ударів по російських тилах, ще більше просідатиме їхня економіка, то і збільшуватимуться проблеми щодо долучення відповідно особового складу на контрактній основі.

Водночас наразі бачу небажання російської влади проводити її, тому що так чи інакше примусові заходи сприятимуть відтоку якісних кадрів, як це було у жовтні 2022 року, коли з Росії виїхало, наприклад, багато айтівців. Тому Путін намагається всілякими іншими методами проводити так звану мобілізацію, – зазначив,

– зазначив Василь Пехньо.

Проте він не виключає, що блокування Telegram може бути тим інструментом, який здатний забезпечити проведення загальної мобілізації в Росії.

Що відомо про блокування Telegram у Росії?