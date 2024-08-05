"Всі заплатять свою ціну": у Раді розповіли, чи планують блокувати Telegram

У Раді вважають, що керівництво Telegram має встановити діалог з українською державою. Інакше влада має вдатися до блокування.

Про особливості роботи Telegram розповів голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

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Чи варто блокувати Telegram на державному рівні

За словами Потураєва, масове використання Telegram, зокрема органами державної влади та офіційними особами, є проблемою, "яка буде дорого всім коштувати".

Всі заплатять свою ціну. Ціна буде високою, і дай боже, щоб у нас вистачило, чим розрахуватися за ці помилки. Бо це все помилки,

– сказав він в інтерв'ю.

Потураєв додав, що Telegram є принципово немодерованою соцмережею, керівництво якої не вступає в комунікацію з державою. Також, за його словами, існує достатньо доказів, що Telegram залишається афілійованим з Росією, під впливом ворожих спецслужб.

Я не бачу іншого варіанту, як не програти – не те що інформаційну війну, а війну взагалі – окрім як написати достатньо простий законопроєкт, суть якому буде в тому, що або мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває,

– підсумував голова комітету Верховної Ради.

До слова, раніше в Національній раді з питань телебачення та радіомовлення закликали припинити комунікацію офіційних осіб та офіційних державних організацій в Telegram.