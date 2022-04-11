Bloomberg більше не виходитиме російською мовою

Американська компанія Bloomberg повідомила, що відсьогодні, 11 квітня, більше не випускатиме новини російською мовою. Все через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Bloomberg більше не виходитиме російською

"Агентство Bloomberg зупиняє на невизначений термін випуск новин російською з понеділка, 11 квітня", – йдеться у повідомленні.

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29 березня Bloomberg повідомив про зупинення діяльності на території Росії та Білорусі через розв'язану Росією війну проти України. А вже 4 березня Bloomberg News оголосило, що команда журналістів у Росії припиняє свою роботу.

За інформацією агентства, клієнти у Росії та Білорусі не матимуть доступу до продуктів компанії, але доступ до сайту Bloomberg.com збережеться.

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