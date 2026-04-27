Про це йдеться на сайті Klichko.org.

Що відомо про захід?

Так, Bloomberg CityLab є ключовою платформою для діалогу про майбутнє міст і глобальні підходи до актуальних викликів. Цьогорічний саміт зосередиться на впливі штучного інтелекту на міську економіку, ринки праці та муніципальне управління, а також на вирішенні житлової кризи й відновленні суспільної довіри в умовах поляризації. Як зазначено у повідомленн, для Києва участь у заході – це нагода привернути увагу світової спільноти до викликів воєнного часу та зміцнити співпрацю з партнерськими містами й міжнародними інституціями.

На полях саміту офіційно оголосять Mayors AI Forum – міжнародну платформу для мерів, яку ініціював Bloomberg Center for Government Excellence при Університеті Джонса Гопкінса. Київ опинився серед десяти міст-засновників форуму – що відкриває українській столиці доступ до новітніх технологій.

Київ сьогодні – одне з найтехнологічніших міст Європи. Навіть в умовах повномасштабної війни, яка триває п’ятий рік, ми продовжуємо розвивати вже створені та впроваджувати нові цифрові сервіси для киян. Для нас честь бути серед міст-засновників Mayors AI Forum,

– вказав Віталій Кличко.

За його словами, це можливість формувати глобальні підходи до застосування ШІ разом із найрозвиненішими містами світу – спираючись на спільний реальний досвід.

Саміт організовують Bloomberg Philanthropies та Aspen Institute. Щороку він збирає найвпливовіших міських лідерів, інноваторів та експертів з усього світу.

Серед учасників саміту – мери світових столиць і великих міст: Хосе-Луїс Мартінес-Алмейда з Мадрида, Садік Хан із Лондона, Хауме Коллбоні з Барселони, Рафал Тшасковський із Варшави, Брендон Скотт із Балтімора, Джина Оріз Джоунс із Сан-Антоніо та інші.

Серед учасників також Майкл Блумберг – колишній мер Нью-Йорку та засновник Bloomberg, Надя Кальвіно – президент Європейського інвестиційного банку, Деніел Портерфілд – президент Aspen Institute.