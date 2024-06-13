ЗСУ вражають унікальними й екстремальними способами застосування БМП Bradley на полі бою, – WP

ЗСУ продовжують вражати весь світ своїм новаторським підходом до ведення війни. Зокрема, українські захисники почали використовувати надані США БМП Bradley у новітній та нестандартний спосіб.

У виданні зазначили, що США надали Україні 300 "Бредлі". Українська армія використовує їх для атак на ворожі окопи та інші бойові позиції, а на близькій відстані "Бредлі" можуть обстрілювати будівлі з російськими солдатами та легші укріплення.

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Як ЗСУ вразили своїм підходом до використання БМП Bradley

Видання наводить як приклад випадок, що трапився у селі Сокіл на сході України. Там у лісі була виявлена російська машина з піхотинцями, яку треба було знищити.

Завдання виконав Віктор, 40-річний командир американської БМП Bradley. Його екіпаж мчав головною дорогою села, де Кремль цього року здобув деякі позиції.

Російська машина з’явилася з лісу, і обидві машини мчали одна до одної, стріляючи з важких гармат. Під час бою машина Віктора зазнала катастрофічного удару по системі наведення, що вивело з ладу основну зброю. Віктор наказав своєму водієві таранити ворога, і їхня машина зіткнулася з російською.

Це зіткнення 31 травня, зафіксоване дроном, стало вірусним в Інтернеті. Воно підкреслює, як Київ використовує надані США "Бредлі" для компенсації нестачі артилерії та живої сили.

Після передачі Україні минулого року, "Бредлі" спочатку використовувалися для прориву російської оборони. Тепер їх використовують для полювання на броньовані машини, порятунку поранених солдатів і як мобільну гармату.

Як ЗСУ використовують "Бредлі" на полі бою

Американська доктрина зазвичай передбачає, що "Бредлі" діють групами та разом з іншими машинами, такими як танки, і зазвичай вражають цілі на великій відстані, щоб уникнути ворожого вогню. Ця стратегія доповнюється додатковим захистом сильної авіації,

– зазначають у виданні.

Втім, обмежена кількість наземних машин і бойових літаків в України, а також постійна загроза ударних БпЛА росіян змушують командирів використовувати лише одну або дві машини одночасно, щоб уникнути виявлення.

Старший науковий співробітник Філадельфійського інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі зауважив, що українські командири використовують американські БМП для атак на ворожі окопи та інші бойові позиції. За його словами, це допомагає зберегти піхотинців.

На близькій відстані "Бредлі" також можуть обстрілювати будівлі з російськими солдатами та легші укріплення. Цю роботу мали б виконувати артилерійські підрозділи, втім, в умовах дефіциту її на себе беруть американські БМП, щоб раціонально використовувати снаряди для гаубиць.

Також "Бредлі" використовують для евакуації поранених. Як приклад видання наводить епізод, коли український дрон виявив пораненого солдата, який підняв своє військове посвідчення, щоб ідентифікувати себе як свого. Через годину "Бредлі" був відправлений, щоб врятувати його.

"Бредлі" є ефективним способом компенсувати різні види обмежень, з якими стикаються українці", – сказав Лі.

Але зіткнення 31 травня було особливо дивовижним, враховуючи близькість машин одна до одної та те, наскільки жорстоким воно виявилося.

Наразі Віктор перебуває на лікуванні та очікує на відновлення протягом місяця, перш ніж повернутися до свого підрозділу.

"Якби у нас було більше куль, ми б зробили більше роботи", – сказав командир американської БМП Bradley.