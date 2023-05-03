Мав честь "приручити котика" особисто, – Резніков показав Bradley на службі ЗСУ

Збройні Сили продовжують давати відсіч російським загарбникам. У цьому їм допомагає потужна західна техніка. Зокрема, бойові машини піхоти Bradley, які вже, власне, прибули в Україну.

Ще у січні цього року стало відомо, що США відправили в нашу державу понад 60 потужних БМП Bradley. У вівторок, 2 травня, міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео роботи цих машин в Україні, назвавши їх "котиками".

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"Кошеня" готове до бою

Власне, посадовець подякував президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену та главі Пентагону Ллойду Остіну за цю допомогу.

Ви ніколи не дізнаєтеся, поки не спробуєте. Величезний. Потужний. Добре озброєний. Готовий до бою. Зроблений в США БМП Bradley прибув в Україну та приєднався до Збройних Сил,

– написав глава оборонного відомства.

Також він жартома назвав цю БМП – "kitten" ("кошеням") та зазначив, що мав змогу особисто її "tame" ("приручити").

Як БМП Bradley допомагають ЗСУ на фронті: дивіться потужне відео від Резнікова

Характеристики цієї техніки

Бойова броньована машина Bradley здатна перевозити піхоту в зоні бойових дій і вести допоміжний вогонь по противнику.

Техніка оснащена 25-міліметровою гарматою M242 Bushmaster. Вона має зовнішній привод автоматики та двострічкове живлення, що забезпечує швидкий перехід з одного типу боєприпасів на інший.

Загалом боєкомплект складається з 300 снарядів. Як відомо, в арсеналі БМП — бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси.

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