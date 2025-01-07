Першу новітню БМП Lynx отримала Україна від Rheinmetall: чим особлива ця бойова машина

Україна наприкінці 2024 року отримала від Дюссельдорфської компанії Rheinmetall першу бойову машину піхоти Lynx. На полі бою ця машина пройде польові випробування, а потім мають початися серійні поставки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung. У червні 2024 року у Берліні Rheinmetall та Україна підписали меморандум про співпрацю.

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Що відомо про БМП Lynx

Під час підписання меморандуму у 2024 році йшлося про створення спільного підприємства з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні та постачання Lynx. Тоді Rheinmetall також висловлювала зацікавленість у якнайшвидшому виробництві цих систем в Україні.

Lynx KF41 були вперше представлені у червні 2018 року на виставці Eurosatory у Парижі.

За ці декілька років лише Угорщина вирішила придбати собі такі новітні бронетранспортери. Йшлося про суму понад 2 мільярди євро.

Відомо, що БМП Lynx призначена для знищення ворожої піхоти і легкоброньованих цілей та може розвивати швидкість до 80 кілометрів за годину.

Також броня машини може захистити від протитанкової зброї, боєприпасів середнього калібру, осколкової артилерії та бомб. А ще вона оснащена гарматами і кулеметами.

Lynx має великий внутрішній об'єм: там може поміститися троє членів екіпажу та піхотної групи з кількістю місць до дев'яти солдатів.

Зовнішні параметри БМП також значні: висота 3,73 метра, довжина 8,49 метра і ширина 3,8 метра. Її вага – 45 тонн.