Найкращі БМП у світі – на озброєні ЗСУ: військові зробили цікаве порівняння M2 Bradley та CV90

Нині на озброєні ЗСУ є найкращі у світі БМП. Кожна з них має свої переваги, а тому військові вирішили на практиці перевірити техніку та визначити, яка з них краща.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Армія TV".

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Порівняння БМП M2 Bradley та CV90

У сюжеті військові порівняли шведську CV90 та американську M2 Bradley. БМП випробували на полі бою та визначили, яка ж техніка краща та ефективніша.

Першим випробуванням стала швидкість. Військові на БМП мали подолати відстань до визначеної посадки. Першою із завданням впоралася CV90. Водночас військові наголосили, що американська та шведські БМП значно відрізняються у масі, крім того, M2 Bradley, яку показали на відео, має динамічний захист типу Brat 2. Командир машини з позивним "Кот" з 47-ї ОМБр наголосив, що цей захист дійсно працює, особливо він цінний в умовах бойових дій.

За словами військових, M2 Bradley дійсно захищена машина. В умовах бойових дій БМП може витримати чималі навантаження – до пострілу з ПТРК чи підриву на одній або навіть двох протитанкових мінах. Що стосується міцності шведської CV90, то, за словами командира механізованої роти 21-ї ОМБр з позивним "Нео", то вона також може витримати підрив на одній – двох мінах, а екіпаж залишиться неушкодженим.

Водночас шведська CV90 має іншу перевагу – накидка Barracuda, яка гарантує додатковий захист.

Також військові випробували БМП на влучність. Військовий "Нео" каже, що шведська CV90 має більшу фугасну дію самого снаряду.

Розліт уламків кожного снаряду – близько 15 метрів – мені не треба "поливати" всю посадку, я можу через 10 метрів накидати снарядів. У плані броньованих цілей підкаліберний снаряд до 100 міліметрів пробиває, можливо навіть більше. ... У нас є "козирний туз в рукаві", ми можемо стріляти із закритих позицій дуже точно,

– говорить "Нео".

Що стосується M2 Bradley, то вона має менший розліт уламків – до 10 метрів. Разом з тим, американська БМП має кращу скорострільність.

Коли треба прикрити піхоту, на відкаті. І у мене боєукладка більше. Я вважаю, що скорострільність це цікавіше. Підкаліберний пробиває до 70 міліметрів броні,

– розповів військовий "Кот".

Перевагою американської M2 Bradley є наявність пускових для протитанкових ракет TOW. Крім того, вона має нічну камеру, тепловізор, є екрани для десантників.

У підсумку, командир M2 Bradley говорить, що з радістю "помінявся" б зі шведською CV90 гарматами за умови збереження скорострільності, натомість командир CV90 відзначає, що "позичив" би динамічний захист для прикриття лобової частини машини.

Що стосується безпосередньо десантування, то, за словами військових, хоча шведська CV90 досить непогана, але у підсумку – M2 Bradley виявилася зручнішою.

Порівняння 2 найкращих БМП: дивіться відео

До слова, президент України Володимир Зеленський нещодавно оголосив про нову ракету "Довгий Нептун", яка успішно пройшла бойові випробування і може вражати стратегічні цілі в Росії. Генерал у відставці Бен Годжес зазначив, що ракета може послабити Росію не тільки на полі бою, але й у переговорному процесі.