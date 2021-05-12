Вживані BMW 328/428: чого від них чекати

BMW з пробігом – це автомобілі для сміливих особистостей, схильних до ризику. Ці авто мають не лише азартний характер, але й висувають особливі вимоги до обслуговування та ремонту.

BMW третьої серії випускається з 1975 року, коли авто було лише дводверним. З наступними генераціями кузови були чотиридверками, кабріо, універсалами й купе, і всі вони були третьою серією. "Трійка" завжди була бестселером баварської марки, тому з часом німці вирішили розширити лінійку.

Розкол намітився в 2013, третьою серією залишили називатись тільки седани, універсали і GT. А от купе, кабріолет і Гран Купе (F32, 33, 36) отримали індекс 4-ї серії. Але техніка була у всіх такою ж, як у седана F30, тому й недоліки і переваги схожі. Загалом BMW F30 протримались на конвеєрі досить довго – з кінця 2012 по початок 2019 року.

Якщо зайти на сервіс OLX, то можна знайти більше двох сотень оголошень про продаж BMW 3-ї та 4-ї серії. Діапазон цін - від 16 тисяч доларів за зовсім "загнані" екземпляри, до 42 тисяч доларів за охайні та збережені авто останніх років випуску.

Двигуни

Незважаючи на те, що в Європі "трійки" і "четвірки" переважно з дизелем, лінійка яких нараховувала з півдесятка моторів, в України ситуація інша. З сотень об’яв продажу 3-ї та 4-ї серії лише кілька машин мають дизельні мотори, решта - з бензиновими 420, 430, 435, 440, є навіть М4. Найпопулярнішим в Україні є модель BMW 428 з Америки, в якому встановлено "Двишгун 2012 року".

Цікаво, що BMW 420i та BMW 428i оснащуються дволітровими 4-циліндровими двигунами N20 (з TwinPower Turbo), але потужність першого становить 184 сили, в той час як 428i має аж 245 коней. Фактично це однакові мотори, різниця лише в поршнях та ступені стиснення. Але дволітрові легко чіпуються і стають 28-ми. Єдине, що після перепрошивки 320i в 328i є ризик завчасно "загубити" ланцюг ГРМ.

Хоча проблеми з ланцюгом зустрічаються і без тюнінгу. На мотори N20 вони проявляються у вигляді свисту під час роботи, і під зкидання обертів чутно характерне завивання.

Ці мотори потрібно заправляти якісним пальним і використовувати тільки дорогу оливу. Якщо мотор N20B20 довго прогрівається, готуйтеся замінити не дуже дорогий термостат.

БМВ мало хто купує, аби їздити повільно, це драйверський автомобіль, тож зношується він швидше. Та й повільну їзду мотори БМВ не люблять, їх не можна навантажувати низькими обертами. Це стосується в першу чергу нашого дволітрового мотора з індексом 28і.

Бензинові мотори відносно надійні, хоча експерти радять краще брати 3-літрові дизельні мотори, які викликають менше питань. 3-літрові бензиновики особливо після рестайлінгу – насправді гарний варіант з крутою динамікою, які можуть вкладатися в 10 літрів пального на сотню.

Трансмісія

З цими бензиновими моторами в дуеті працює автомат ZF на 8 передач. Є також версії з механічною КП, але їх дуже мало. Автомат доволі надійний, за єдиної умови. Незважаючи на рекомендації виробника оливу, в АКП треба міняти кожні 60 тисяч. На цьому ж ТО міняйте оливу і в роздавальній коробці (для повноприводних версій) і задньому редукторі.

Багато експертів сходяться в тому, що краще брати задньоприводний БМВ. Зрозуміло, що з нашими зимами повний привод знадобиться, але роздавальна коробка, якщо її навантажувати, може підкинути проблем. В цій коробці немає насоса оливи, тому треба міняти оливу кожні 60 тисяч, а якщо не впевнені в тому як їздили до вас, раджу придивлятися до задньоприводних "трійки" і "четвірки".

Не любить повний привод і фокусів з дрифтуванням. Любителям дрифту доведеться більше уваги приділити задньому редуктору, чи не підтікає олива і перевіряти передній кардан.

Кузов

Власникам "трійок" і "четвірок" хоч на курси малярів йди. У них занадто ніжний лак, за 5 років увесь передок від бампера до капота виявляється обстріляним, як з кулемета. Легко злазить фарба, щоправда кузов не іржавіє в цих місцях.

Жаліються власники цих баварських моделей і на те, що швидко зношуються ущільнювачі дверей, пропускаючи воду в салон, а також виходять з ладу замки дверей. В деяких машинах ліхтарі не просто пітніють, а секції секції ліхтарів просто випадають.

Цікаво, що VIN-номер в трійках і четвірках вибито на правому передньому крилі, яке страждає навіть в невеликих ДТП. Через це потім бути багато проблем під час реєстрації.

Салон

"Трійка" і "четвірка" підкреслили орієнтацію на драйвера, розвернувши до нього центральну консоль. Але одним з головних недоліків трійки БМВ F30 є затісний задній ряд. І в цьому сенсі "Гран Купе" виявився альтернативою, бо пропонує не тільки більше стилю, але й більше місця.

Але на обох моделях ще до 100 тисяч км тріскалася штучна шкіра, витиралася шкіра на кермі і ручках дверей. Дорогі комплектації з натуральною шкірою трималася краще. Часто витирається фарба на кнопках в салоні. Деякі власники жаліються на якість салону в цілому, на рипіння панелей, сторонні звуки і звукоізоляцію.

Підвіска

Багато хто вважає, що це кращий автомобіль в класі за керованістю. "Трійка" BMW - це синонім шикарного балансу шасі, зрозуміла та азартна поведінка в повороті. В задньоприводних версіях прозоре кермо можна вважати еталонним. Баварці багато попрацювали з налаштуваннями ходової і дивно, що вона, незважаючи на складність і наявність алюмінію в важелях, адекватно ходить нашими дорогами.

Сайлентблоки передніх важелів й амортизатори зазвичай ходять по 80-100 тисяч км. Стільки ж служать шарові опори, вони йдуть в зборі з важелем. Трохи менше служать задні сайлентблоки. Цікаво, що зношена підвіска не видає себе якимось шумом чи підозрілими звуками.

З нашими дорогами непогано тримається і рульова рейка, яка живе 100-150 тисяч, поки не почне стукотіти. Після цього її необов’язково міняти – є цілком пристойні варіанти реставрації.

Електрика та електроніка

Системні проблеми з електронікою були у машин перших років випуску. Стосувались вони електроприводу дзеркал та передніх склопідйомників. Згодом виробник з цією проблемою впорався і вона втратила масовий характер.

Проте назвати електроніку BMW безпроблемною не можна. Іноді потребують перепрограмування блоки кліматичних установок і керування коробкою передач. Зрідка виникають складності з системою контролю тиску в шинах. Проте усунення таких глюків, як правило, не займає багато часу та коштів.

Висновок

Любиш кататися - люби й саночки ремонтувати. З точки зору кайфу від їзди БМВ 3 серії - неперевершений автомобіль. Однак на обслуговування і ремонт знадобиться чимало часу, нервів та грошей. Особливо це стосується ризикованих моторів, наприклад, 2-літрового або з меншим об'ємом. Рестайлінгові версії кращі, але коштують дорожче. З віком вартість володіння буде сильно рости.

Що стосується загального вердикту, то не варто зв'язуватися з дорестайлінговими "трійками" F30, якщо є альтернативні варіанти. Головним чином - через чотирициліндрові мотори, особливо бензинові. Інша справа - модернізовані BMW не старше 2015 року. Такі можна брати в будь-якому виконанні.