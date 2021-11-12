Бо не пустили на екскурсію: кіберполіція знайшла "мінувальника" Бурштинської ТЕС

Правоохоронці знайшли 31-річного мешканця Хмельницької області, який повідомив про нібито замінування Бурштинської ТЕС. Як виявилось, йому відмовили в екскурсії на об'єкті критичної інфраструктури – через це чоловік вирішив вдатися до незаконних дій.

Про "замінування" стало відомо 7 листопада. Чоловік залишив повідомлення на офіційній сторінці ТЕС.

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На місце одразу ж прибули спеціалісти вибухотехніки. Вони ретельно обстежили приміщення та прилеглу до нього територію, але жодного вибухового та небезпечного для життя пристрою, на щастя, не знайшли.

Чоловіка у 2015 році вже притягували до відповідальності. Ба більше, також через псевдомінування.

Став "мінувальником", бо обурився

Цього ж разу чоловік хотів потрапити на екскурсію, перебуваючи разом з родичем, який надає послуги вантажних перевезень на ТЕС. Однак його не впустили.

Свої дії чоловік пояснив тим, що стояв понад 3 години на вулиці та сильно замерз. Він обурився, а через тиждень вирішив "помститися".

Що загрожує чоловікові

Помешкання фігуранта обшукують правоохоронці. У поліції вже відкрили за даним фактом кримінальне провадження.

Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від 2 до 6 років.

Правопорушення викрили співробітники кіберполіції в Івано-Франківській області. Їм допомагали слідчі районного управління поліції.

Кіберполіція знайшла "мінувальника" Бурштинської ТЕС: дивіться відео