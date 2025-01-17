Авіакатастрофа в Південній Кореї: слідчі з'ясували, чому двигуни могли вийти з ладу

Наприкінці грудня сталася смертельна авіакатастрофа у Південній Кореї, яка забрала життя 179 пасажирів на борту. Слідчі виявили пір'я та сліди крові, ймовірно, в обох двигунах літака.

Повідомляє 24 Канал з посиланням Reuters. Водночас Міністерство транспорту Південної Кореї відмовилося коментувати інформацію щодо пір'я та крові в обох двигунах.

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Що слідчі виявили у двигуні літака

Літак Boeing 737-800, що виконував рейс із Бангкока до округу Муан у Південній Кореї, виїхав за межі злітно-посадкової смуги та загорівся після зіткнення з насипом.

За чотири хвилини до авіакатастрофи один із пілотів повідомив про зіткнення з птахом, оголосивши надзвичайну ситуацію, після чого спробував змінити напрямок посадки.

Перед цим диспетчерська служба попереджала про високу активність птахів у районі аеропорту та закликала до обережності.

Слідчі заявили, що на одному з двигунів, виявлених на місці катастрофи, знайдено пір'я. Крім того, на відеозаписах зафіксовано момент, коли птах влетів у двигун літака.

Водночас Міністерство транспорту Південної Кореї відмовилося коментувати, чи було знайдено пір'я та сліди крові в обох двигунах.

Обидві чорні скриньки літака припинили запис інформації за кілька хвилин до катастрофи, що ускладнює розслідування. Фахівці припускають, що це могло статися через рідкісне повне відключення електропостачання.

Нагадаємо, що 29 грудня у міжнародному аеропорту Муана зазнав аварії пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, що здійснював рейс із Бангкока. Під час посадки літак не випустив шасі, через що викотився за межі злітно-посадкової смуги, зіткнувся з огорожею та загорівся.