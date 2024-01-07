На Boeing 737 MAX 9 відірвалися двері під час польоту: у світі польоти цих лайнерів припиняють

Напередодні стався інцидент, в якому дивом минулося без трагічних наслідків. Так, у США у авіалайнера Boeing 737 MAX 9 відірвалася частина обшивки фюзеляжу разом з дверима. Польоти на цих повітряних суднах припиняють.

Наразі відомо, що призупинили експлуатацію авіалайнерів Boeing 737 MAX 9 у США, Європі, а також Туреччині. Причина – інцидент, який стався з цим повітряним судном 5 січня у Портленді.

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Літаки планують перевіряти

До прикладу, Федеральне управління цивільної авіації США віддало розпорядження про призупинення експлуатації Boeing 737 MAX 9 авіакомпаніями країни. Крім того, воно випустило директиву, яка передбачає допуск до польотів цих повітряних суден лише після проведення технічної перевірки. Відповідна вимога стосуватиметься 171 борту по всьому світу. Сама перевірка триватиме від 4 до 8 годин.

Як зазначають у Bloomberg, більшість Boeing 737 MAX 9 використовують авіакомпанії зі США: United Airlines (79 літаків) та Alaska Airlines (65 літаків).

Це ще не все. Також для перевірки призупинив експлуатацію п'яти своїх Boeing 737 MAX 9 турецький перевізник Turkish Airlines. Крім того, тимчасово відмовилися експлуатувати відповідні повітряні судна авіакомпанія Aeromexico та панамський перевізник Copa Airlines.

Як пишуть у Reuters, у Європейському агентстві безпеки польотів директиву американського регулятора підтримали. Відтак, ухвалили таку ж. І це при тому, що жодна з авіакомпаній Європи не використовує Boeing 737 MAX 9.

До прикладу, Управління цивільної авіації Великої Британії, пише BBC, вимагатиме від авіакомпаній, які використовують Boeing 737 MAX 9, виконувати вимоги американського регулятора, щоб вони мали право зайти у повітряний простір країни.

Що сталося з Boeing 737 MAX 9