На Boeing 737 MAX 9 відірвалися двері під час польоту: у світі польоти цих лайнерів припиняють
Напередодні стався інцидент, в якому дивом минулося без трагічних наслідків. Так, у США у авіалайнера Boeing 737 MAX 9 відірвалася частина обшивки фюзеляжу разом з дверима. Польоти на цих повітряних суднах припиняють.
Наразі відомо, що призупинили експлуатацію авіалайнерів Boeing 737 MAX 9 у США, Європі, а також Туреччині. Причина – інцидент, який стався з цим повітряним судном 5 січня у Портленді.
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Літаки планують перевіряти
До прикладу, Федеральне управління цивільної авіації США віддало розпорядження про призупинення експлуатації Boeing 737 MAX 9 авіакомпаніями країни. Крім того, воно випустило директиву, яка передбачає допуск до польотів цих повітряних суден лише після проведення технічної перевірки. Відповідна вимога стосуватиметься 171 борту по всьому світу. Сама перевірка триватиме від 4 до 8 годин.
Як зазначають у Bloomberg, більшість Boeing 737 MAX 9 використовують авіакомпанії зі США: United Airlines (79 літаків) та Alaska Airlines (65 літаків).
Це ще не все. Також для перевірки призупинив експлуатацію п'яти своїх Boeing 737 MAX 9 турецький перевізник Turkish Airlines. Крім того, тимчасово відмовилися експлуатувати відповідні повітряні судна авіакомпанія Aeromexico та панамський перевізник Copa Airlines.
Як пишуть у Reuters, у Європейському агентстві безпеки польотів директиву американського регулятора підтримали. Відтак, ухвалили таку ж. І це при тому, що жодна з авіакомпаній Європи не використовує Boeing 737 MAX 9.
До прикладу, Управління цивільної авіації Великої Британії, пише BBC, вимагатиме від авіакомпаній, які використовують Boeing 737 MAX 9, виконувати вимоги американського регулятора, щоб вони мали право зайти у повітряний простір країни.
Що сталося з Boeing 737 MAX 9
- Отже, цей інцидент стався 5 січня 2024 року в аеропорту міста Портленд, що у штаті Вашингтон. Так, Boeing 737 MAX 9 приземлився через 35 хвилин після вильоту. Це був рейс 1282 авіакомпанії Alaska Airlines.
- У цього повітряного судна на борту перебував 171 пасажир. І в повітрі у нього відірвалася частина обшивки фюзеляжу разом із дверима аварійного виходу. Після цього випадку авіакомпанія всі свої 65 Boeing 737 MAX 9 вивела на перевірку.
- Звернімо увагу, що MAX 8 і MAX 9 – одні з найсучасніших моделей Boeing 737 MAX. В експлуатацію перші з них почали надходити у 2017 році.
- Модель MAX 8 теж була небезпечною. Так, у жовтні 2018 року один із таких бортів зазнав аварії в Індонезії. Також у березні 2019 року такий же авіалайнер розбився в Ефіопії. Відомо, що дві авіакатастрофи забрали 346 життів.
- Як з'ясувалося, причиною стали проблеми у роботі системи маневрування (MCAS). Відтак, відповідні інциденти наштовхнули до того, що авіакомпанії більше не використовували MAX 8. Також компанія-виробник взялася за повну перевірку систем повітряного судна.