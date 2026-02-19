Журналіст і блогер Богдан Амосов мобілізувався до війська
- Журналіст Богдан Амосов мобілізувався до Сил оборони України та повідомив про це у своєму телеграм-каналі.
- Амосов раніше працював у низці редакцій та веде блог на YouTube.
Журналіст, ведучий і блогер Богдан Амосов 19 лютого повідомив, що мобілізувався до Сил оборони України. Він опублікував своє фото у військовій формі.
Про це медійник повідомив у своєму телеграм-каналі.
До слова "Мені нравиться, як воно горить": ЗМІ пишуть, що "полтавський палій" мобілізувався до ЗСУ
Що відомо про рішення Амосова мобілізуватись?
У соцмережі 19 лютого журналіст Богдан Амосов опублікував допис. У ньому під світлиною він повідомив, що долучився до Сил оборони України.
Планував повідомити вам, коли точно буду знати, в якій формі зможу вести з вами комунікацію, але я, схоже, це знатиму ще не скоро,
– написав Амосов.
У "Детектор медіа" повідомили, що звернулись до журналіста з уточнювальними питаннями, проте нових подробиць він не розкрив.
Зазначається, що Амосов працював, зокрема на "Авторадіо", "Голос столиці" та "Радіо Вести". Також певний час журналіст був парламентським кореспондентом. Крім того, він веде свій ютуб-канал.
Журналісти на фронті: останні новини
Нагадаємо, ведучий Вадим Карп'як повідомив, що мобілізувався до Сил оборони. Водночас він наголосив на потребі реформувати систему мобілізації та посилити мотивацію військових.
Під російський авіаудар по Краматорську потрапила знімальна група телеканалу "Інтер". Унаслідок атаки по місту були поранені кілька людей та пошкоджена цивільна інфраструктура.
Операторка дронів, мисткиня, журналістка й волонтерка Лана "Саті" Чорногорська загинула 1 січня через влучання російського БпЛА. Сталось це на Південному напрямку.