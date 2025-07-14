"Був лише на початку життя": на Донеччині загинув 23-річний Богдан Карпович

На фронті загинув молодий захисник з міста Обухів Київської області Богдан Карпович. До війська він добровільно приєднався ще у 2022 році, і з того моменту захищав Україну на Харківщині та Донеччині, зокрема під Бахмутом.

Молодий військовий раніше зазнавав низки поранень, але після цього повертався на фронт. Йому було всього 23 роки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Обухівську міську раду.

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Що відомо про загиблого захисника?

Громада віддала останню шану молодому солдату Богдану Артемовичу Карповичу, який служив водієм кулеметного відділення кулеметного взводу стрілецької спеціалізованої роти стрілецького спеціалізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Звістка про загибель Богдана відізвалась пекучим болем у серцях найрідніших та усіх, хто знав і поважав його. Адже цей хороший, привітний, веселий та комунікабельний хлопець любив свою родину, мав багато друзів і, звичайно, ще був тільки на самому початку свого життя,

– ідеться у повідомленні.

Відомо, що чоловік народився 19 травня 2002 року в Обухові. Після навчання в Обухівському академічному ліцеї №3 він вступив до Київського технікуму електронних приладів, який закінчив за спеціальністю "електронні комунікації та радіотехніка".

Під час строкової служби у лавах Збройних сил України Богдан застав початок повномасштабного вторгнення Росії. Улітку 2022 року він прийняв свідоме рішення підписати контракт зі ЗСУ. Захищав Україну в районі Бахмута Донецької області.

Після підписання нового контракту він служив на посаді водія підрозділу, пов'язаного з керуванням дронами. Він окрім інших задач вивозив з поля бою загиблих та поранених побратимів поля бою.

"Служив чесно, мав подяки від командування. Близьким не дуже розповідав про свою службу. Говорив, що все у нього добре. Збирався днями у відпустку. Останній раз виходив на зв’язок 4 липня, а 6-го липня загинув поблизу населеного пункту Костянтинівка", – ідеться у повідомленні.

На захисника вдома чекали батьки та дві сестрички. Попрощалися з Богданом Карповичем в Обухові 14 липня. Ще за життя військовий був нагороджений медаллю "За службу Україні" та медаллю "Захиснику Вітчизни".

Нагадаємо, також на фронті загинув В'ячеслав Боженко – студент другого курсу факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Свій останній бій воїн зустрів 16 липня.