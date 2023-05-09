Був відомим в Ізмаїлі скрипалем: від поранень помер 23-річний захисник з Одещини

Від поранень у шпиталі помер захисник України 23-річний Богдан Міхалакі. Він був відомим в Ізмаїлі скрипалем та наймолодшим спортивним інструктором.

Хлопець на початку повномасштабного вторгнення займався волонтерством. Зокрема, робив для військових окопні свічки.

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На війні загинув талановитий скрипаль та інструктор з Одещини

На війну Богдан Міхалакі пішов добровольцем у січні 2023 року. У квітні зазнав важкого поранення під час бою з росіянами у Донецькій області. Боєць потрапив під сильний артилерійський обстріл.



Богдан Міхалакі зазнав поранень на Донеччині / Фото з його інстаграму

Місцеве видання "Бессарабія.UA" повідомило, що військовий отримав важкі поранення в шию та груди. Його доправили на лікування у Дніпро. Згодом бійцю стало краще, тож його перевезли в Київ. Дорога вплинула на самопочуття Героя – у столиці він впав у кому, з якої так і не вийшов.

На жаль, тиждень тому прийшла звістка, що він був важко поранений та непритомний перебувкає у шпиталі, а сьогодні (мовиться про 6 травня – 24 Канал) стало відомо, що серце Богдана перестало битися,

– написали у Федерації бодибілдингу та фітнесу Бессарабії.

Богдан працював там до того, як пішов на війну. Хлопець був їхнім наймолодшим спортивним інструктором.

"Він був дуже світлою, доброю та чесною людиною, яку багато ізмаїльців знали як талановитого скрипаля! Висловлюємо співчуття рідним та близьким! Вшануймо пам'ять героя. На жаль, безжалісна війна забирає кращих!" – написали у Федерації.



Богдан був наймолодшим спортивним інструктором / Фото Федерації

Видання "Махала" написало, що окопні свічки хлопець робив разом зі своєю дівчиною.



На початку повномасштабного вторгнення Богдан з дівчиною робив окопні свічки

Мешканці Ізмаїла знають Богдана Міхалакі як талановитого скрипаля.

Богдан грав на скрипці на вулицях Ізмаїла: дивіться відео

Богдан був талановитим скрипалем: дивіться відео

Похоронять мужнього захисника України у рідному Ізмаїлі.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого Героя!