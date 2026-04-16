Дрон вбив його на дитмайданчику: що відомо про хлопчика, загиблого під час атаки на Черкаси

Ворожа атака на Черкаси 14 квітня забрала життя Богдана Сергеєва, хлопчику було всього 8 років. У момент, коли по місту вдарив російський дрон, він грався з друзями на дитячому майданчику.

Про ворожий удар, а також про те, яким був загиблий хлопчик за життя, журналісти Суспільного розпитали очевидців та вчителів школяра.

До теми Серія вибухів прогриміла у Черкасах під час атаки "Шахедів": постраждали люди

Як згадують загиблого 8-річного хлопчика?

Класна керівниця Тамара Магльована розповіла, що Богданчик відвідував недільну школу, був товариським і мріяв стати футболістом. За її словами, він ріс світлою, доброзичливою дитиною, яка любила спорт і прагнула миру.

Того дня школяр разом з друзями проводив час на дитячому майданчику. Саме там його й застав ворожий дрон.

Ті (діти – ред.) полетіли врозсипну, а він (Богдан – ред.) тримав два м'ячики, щоб вони нікуди не поділися. Його підкинуло, мабуть, на метри два вгору, а потім він упав. Я викликала "швидку". На жаль, нічого не змогли зробити – його дуже посікло,

– розповіла про трагедію очевидиця Валентина Гуляницька.

Директор екстреної медичної служби Ігор Фесун повідомив, що медики понад годину намагалися врятувати життя дитини, однак зробити це не вдалося.

Друзі хлопця важко переживають втрату: Богдан запам'ятався як спокійний, дружній і дуже світлий учень, який ні з ким не конфліктував. Класна керівниця згадує, що він любив гратися з однокласниками, будувати з конструктора та проводити час у класі. Тепер же про нього нагадують особисті речі та його парта у класній кімнаті.



Після трагедії місцеві жителі приносять іграшки до місця загибелі / Фото Суспільного

У місті оголосили день жалоби. У школі також планують вшанувати пам'ять учня – облаштувати пам'ятний куточок, провести тематичні бесіди та перегляди матеріалів, щоб нагадати про важливість безпеки в умовах війни.

Як повідомили кореспонденти Суспільного, 16 квітня Богдана провели в останню путь.

Нагадаємо! Того дня внаслідок обстрілу ще дев'ятьох людей госпіталізували, серед них є дитина. Падіння безпілотника спричинило пошкодження щонайменше чотирьох багатоповерхових житлових будинків

Що відомо про масований обстріл 16 квітня?