Вибору не було, – Богдан Єрмохін розповів, як його викрали росіяни й тримали до повноліття

У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну, Богдану Єрмохіну з Маріуполя було 16. Уже 18-річний юнак розповів, як його вивезли російські загарбники під Москву, констатувавши, що вибору відмовитись у нього не було.

Щойно підліток став повнолітнім, він виїхав з території держави-агресорки. Зараз Богдан перебуває в Україні, його життю нічого не загрожує, однак історія, яку він розповідає, є описом воєнного злочину. Тобто це справжнє викрадення.

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Маріуполь – Донецьк – Росія

За словами юнака, батьків він не має. Російські військові спершу доправили його з іншими неповнолітніми в тимчасово окупований Донецьк, де підробили свідоцтво про народження.

Там він певний час перебував у лікарні. Як зазначає хлопець, відвезли його в медичний заклад не просто на обстеження, а ще й тому, що місць в дитячих будинках не було.

У Росії опинився автобусом, як і всі. Нам сказали, що їдемо в табір – тобто це банальна схема... Стільки історій – усі в табір їздили, і не повернулись. Вибору в нас фактично не було. Сказали, залишайте речі, які не можете взяти, бо ви повернетесь,

– пригадує Богдан.

Автобус окупантів відвіз Єрмохіна та інших дітей на Рубльовку в санаторій "Поляна", що під Москвою – столицею Росії. Юнак переконує, що більша частина дітей хотіла повернутись додому: вони про це говорили, але їх не чули.

Звісно, через певний час росіяни промили мізки великій частині неповнолітніх, права на суб'єктність у них фактично забрали.

Водночас важливо, що певна кількість дітей, яких цим рейсом вивезли в Росію, мала батьків. Богдан пригадав історію про українського батька, що їздив у "Поляну" для того, аби забрати трьох своїх викрадених дітей.

, всупереч волі Богдана, його забрали в російську сім'ю, де він пробув не так довго. Коли підлітку виповнилось 18 років, він повернувся на територію рідної держави. Російські пропагандисти у своїх матеріалах називали його "патріотом Росії" – хлопець радий, що засвідчив брехливість цього.

Згадаємо, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі ще в березні 2023 року видав ордер на арешт таких російських посадовців через їхню причетність до викрадення українських дітей:

президент Владімір Путін;

уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова.

У Нідерландах класифікували дії Москви як воєнний злочин, а вивезення дітей – як геноцидну практику. Слід додати, що геноцидом міжнародне право вважає, зокрема, насильницьку передачу дітей однієї групи до іншої групи, а також: