Понад мільярд гривень збитків: колишньому чиновнику Міноборони вручили підозру

Ексчиновнику Міністерства оборони України повідомили про підозру. Його дії призвели до збитків для держави на суму 1,2 мільярда гривень.

Колишньому тимчасовому виконувачу обов’язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони правоохоронці оголосили підозру. Його звинувачують у недбалому виконанні службових обов’язків.

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У чому підозрюють колишнього чиновника Міноборони

Правоохоронці не розкривають ім’я підозрюваного, однак джерело hromadske в правоохоронних органах підтвердило, що мова йде про вже звільненого Богдана Хмельницького.

За даними слідства, після початку російського вторгнення колишній чиновник Міноборони придбав паливно-мастильні матеріали для потреб війська, неправомірно включивши податок на додану вартість у вартість товарів. Внаслідок цього завдано збитків на майже 1,2 мільярда гривень.

Експосадовця підозрюють у недбалому виконанні службових обов'язків. Йому загрожує до восьми років тюремного ув'язнення.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного. Розслідування триває.

До слова, колишній глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що правоохоронці не зв'язувалися з ним щодо корупційних скандалів у Міноборони. Він також вважає, що багато інформації про корупцію є фейковими новинами або перебільшенням.