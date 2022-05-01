"Боги війни дають добрячого прочухана": у Міноборони показали ліквідацію росіян "Градами"

Українські військові щодня дають росіянам "прикурити" від потужної артилерії. У Міністерстві оборони показали, як виглядають українські "Гради", які нищать окупантів на українській землі.

Збройні сили України продовжують героїчно протистояти російським загарбникам та трощити їхні сили за допомогою різноманітної техніки. Цього разу в Міноборони оприлюднили світлини реактивних систем залпового вогню "Град", які видовищно стріляють по ворожих угрупованнях.

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Бойові машини "Град" можуть поцілити по ворожих військах з відстані 42 кілометри. Ці артмашини можуть уразити як особовий склад росіян, так і ворожу бронетехніку.

Українські "Гради" в дії / Фото ЗСУ

Відомство показало фотографії українських "Градів" у дії – потужні постріли, які захищають нашу землю, закарбували у світлинах.

Боги війни дають добрячого прочухана рашистським військам за допомогою РСЗВ "Град". Продовжуємо нищити та виганяти ворога з нашої землі!

– написали в Міноборони.

Українські "Гради" в дії / Фото ЗСУ

Українські "Гради" в дії / Фото ЗСУ

Втрати ворога збільшуються

Станом на 30 квітня росіяни втратили понад 23 тисячі особового складу.

Втрати російських танків вже перевалили за тисячу – за 66 днів війни окупанти втратили 1080 одиниць техніки.

Втрати реактивних систем залпового вогню, в тому числі і "Градів" у росіян 147 одиниць.

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