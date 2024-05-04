У церквах почалися святкові служби на Великдень: урочисті трансляції із храмів

Великдень в Україні у 2024 році святкують 5 травня, досить пізно. Віряни та всі охочі можуть подивитися трансляцію служби онлайн, передає 24 Канал.

Великдень – одне з тих релігійних свят, яке об'єднує усіх. Українці збираються родинами та йдуть до церкви. Утім, війна внесла свої корективи: не всі можуть приїхати додому, щоб побути з рідними. До того ж додатковий вихідний у понеділок 6 травня скасували через воєнний стан, а комендантську годину не скорочували.

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Українці святкують Світле Христове Воскресіння: відео служби з храмів

Трансляцію святкової служби ведуть із Києва. Відео служби на Великдень запишуть із двох церков: ПЦУ – зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору і УГКЦ – із Патріаршого собору Воскресіння Христового.

Трансляція Великодньої служби ПЦУ зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору 2024: дивіться відео

Українська греко-католицька церква веде службу з собору на лівому березі столиці.

Трансляція Великодньої служби УГКЦ із Патріаршого собору Воскресіння Христового 2024: дивіться відео

Коли почнуть трансляції служби на Великдень

відео опублікуємо, коли буде доступне онлайн.

Прямоефірні Великодні трансляції із Києва триватимуть 4 – 5 травня на телеканалі Суспільне Культура, Українському Радіо та Радіо Культура.

Урочисте Богослужіння Православної церкви України зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору з нагоди свята Світлого Христового Воскресіння транслюватимуть:

у суботу, 4 травня, о 23:00 телеканал Суспільне Культура;

після опівночі 5 травня упродовж трьох годин – Українське Радіо та Радіо Культура. Хід богослужіння коментуватиме журналіст Радіо Культура Євген Захарченко.

Великоднє богослужіння Української греко-католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового транслюватимуть:

у неділю, 5 травня, о 7:00 телеканал Суспільне Культура;

після 8:30 – Українське Радіо та Радіо Культура. Хід богослужіння коментуватиме журналіст Українського Радіо Роман Коляда.

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Які обмеження будуть в Україні на Великдень

На жаль, влада закликає за можливості не йти в церкви й подивитися службу онлайн. Це для безпеки громадян, адже Росія, попри деклароване православ'я, може ударити по храмах на свято.

У Києві на Великдень посилять заходи безпеки. Зокрема, безпекові заходи на Софійській і Михайлівській площах проводить СБУ.

Комендантська година на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00 години. Правоохоронці патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з метою недопущення провокацій. Якщо під час служби чи освячення кошиків оголосять тривогу, буде потрібно пройти в укриття.