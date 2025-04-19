У Ватикані почалися великодні урочистості: де їх подивитися онлайн

20 квітня Великдень святкують і католики, і православні. У низці українських храмів відбуватимуться богослужіння. Також урочистості пройдуть у Ватикані, їх можна подивитися онлайн.

Вже відомий розклад святкових богослужінь та освячення пасок у Києві, Львові, Тернополі, Ужгороді, Івано-Франківську, Луцьку, Чернівцях та інших містах, передає 24 Канал.

Дивіться також У храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь: відео із Єрусалима

У Ватикані почалися урочистості

О 20:00 у Ватикані розпочалася Великодня вігілія.

Довідка: Вігілія – це нічне або вечірнє чування, молитва чи пильнування перед важливою подією або святом, зазвичай релігійним. Найчастіше цей термін використовують у християнстві, коли мають на увазі особливу службу або молитви напередодні великого свята, наприклад, Різдва чи Великодня. Простими словами: вігілія – це вечір перед святом, коли люди моляться, не сплять або просто готуються духовно до важливої події.

Подивитися вігілію з Ватикану можна на YouTube-канал EWTN.

Великодня вігілійна Свята Меса: дивіться відео

Пізніше цей канал покаже Святу месу. Вона почнеться 20 квітня об 11:30.

Свята Меса на Великдень і благословення "Urbi et Orbi": дивіться відео

Urbi et Orbi (з латини – "Місту і світові") – це особливе папське благословення, яке Папа Римський виголошує з балкона Собору святого Петра в Римі, звертаючись до всього світу.