Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з Росією, – "Схеми"

Експрезидент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв, якому інкримінують державну зразу та співпрацю з терористами, зараз перебуває під слідством. Однак тепер він проситься до Росії в межах обміну полоненими.

Богуслаєв написав відповідну заяву на ім'я керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з проханням включити його в списки на обмін полоненими. При цьому заяву він написав російською мовою.

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Цікавий підпис документа

У супровідному листі від адвоката Богуслаєва, сказана дата направлення заяви – 20 березня 2023 року. Сам же експрезидент "Мотор Січі" підписався під заявою як "Богуслаєв, пенсіонер, інвалід І групи".



Заява Богуслаєва на обмін / "Схеми"

Водночас у Головному управлінні розвідки Міноборони відмовилися коментувати можливість обміну Богуслаєва на українських полонених. Представник ГУР МО Андрій Юсов відзначив, що про такі речі можна говорити тільки за їх результатами.

Україна і надалі буде застосовувати всі доступні інструменти для того, щоб повертати наших військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб від держави-агресора. Але що стосується конкретних кейсів та прізвищ, ми можемо коментувати це лише за результатами,

– наголосив Юсов.

Проти Богуслаєва порушені одразу 3 справи

У жовтні 2022 року експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою у співпраці з Росією. Він постачав двигуни для російської авіації та виправдовував війну проти України. Пі