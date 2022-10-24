У Богуслаєва справді є російський паспорт: це підтвердив його адвокат

У президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва є російське громадянство. Це підтвердив його адвокат.

Адвокат Богуслаєва, Ярослав Волинець сказав, що в його клієнта є російський паспорт, але він не обговорював це з ним. Раніше журналісти-розслідувачі оприлюднили цю інформацію.

Раніше Затриманий президент "Мотор Січі" Богуслаєв має російське громадянство, – "Схеми"

Волинець сказав, нібито розмови першого епізоду, який оприлюднила СБУ, були про контракти, що уклали раніше.

Травневі та березневі розмови – про контракт 2021 року, а основні контракти взагалі 2008 року. "Мотор-Січ" поставляє на Росію багато-багато років. Ця ж справа – часів війни вже,

– стверджує адвокат.

Він говорить, що у 2021 році, попри війну, добро на контракт нібито дала "Україна в особі державних органів". Ба більше, стверджує, мовляв, слідчі не надали доказів, що поставки були перенаправлені в Росію.

Що цьому передувало

Розслідувачі "Схем" оприлюднили витяг із системи "Роспаспорт" відповідно до якого, Богуслаєв у жовтні 2000 року отримав російський паспорт.

Ба більше, Богуслаєв, ймовірно, має ще індивідуальний податковий номер платника податків у Росії.

Зверніть увагу! СБУ затримала Богуслаєва, а також начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі". Їм оголосили підозру у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

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