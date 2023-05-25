"Схеми" знайшли у родини Богуслаєва ще одну нерухомість на Лазуровому узбережжі
У родини експрезидента АТ "Мотор Січ" Вячелава Богуслаєва є ще одна нерухомість на Лазуровому узбережжі. Мовиться про маєтки сина.
Маєтки Богуслаєва знайшли розслідувачі "Схем". Це належить його сину Олександру Богуслаєву.
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Син має майно на Лазуровому узбережжі
Син Богуслаєва був заступником голови наглядової ради "Мотор Січі". Крім того, він є бенефіціаром компанії у Франції, на яку зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі. Раніше про це було невідомо.
Журналіст "Схем" встановив, що Олександр Богуслаєв разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком володіють фірмою SCI Saint Petr. На неї записана квартира, підвал, паркомісце і гараж у житловому комплексі Parc Saint Paul у Валлорісі, що у французькому регіоні Прованс-Альпи-Лазуровий берег.
Вартість майна оцінюється в 800 000 євро.
Будинок у Ніцці
Нагадаємо, це не єдина нерухомість у Франції, якою Богуслаєв і Шинкаренко володіють спільно.
Раніше розслідувачі повідомляли, що на фірму SCI SLAVA ареєстований будинок на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці вартістю 1 мільйон 620 тисяч євро.
Справа Богуслаєва
- СБУ затримала Вячеслава Богуслаєва у жовтні 2022 року. Президента "Мотор Січі" підозрюють у державній зраді та колабораційній діяльності. За даними слідства, він продавав українську продукцію росіянам.
- Ба більше, з'ясувалося, що у Богуслаєва є російське громадянство, індивідуальний податковий номер платника податків у Росії і нерухомість у Москві.
- Сам Богуслаєв всі звинувачення заперечує.