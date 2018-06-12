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Боксер Девід Хей вирішив закінчити професійну кар’єру. Втретє

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Девід Хей
Девід Хей

Британський боксер Девід Хей (28-4, 26 КО) прийняв рішення про закінчення професійної кар’єри. Це вже втретє Хей вирішує піти з рингу.

Причиною для закінчення кар’єри були дві поспіль поразки від Тоні Белью (30-2-1, 20 КО), де у матчі-реванші суддя був змушений припинити бій вже у п’ятому раунді. А також травми, отримані у попередні періоди. 

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Професійну кар’єру Девід Хей розпочав у 2002 році. Однак програв вже у першому бою. Проте після цього зумів стати спочатку чемпіоном світу у першій важкій вазі, а згодом у 2009 році у першому бою у суперважкій вазі здолати росіянина Миколу Валуєва та стати чемпіоном за версією WBA. Цей чемпіонський титул Хей програє у 2011 році українцю Володимиру Кличку, програвши по очках.

У 2012 році Хей проведе переможний бій проти Дерека Чізори. Після цього поєдинку він пропустить 3,5 роки через травму плечового суглоба та необхідність проведення операції. Повернувся в ринг боксер боєм проти Тоні Белью. Однак достроково програв в першому матчі, а згодом і в реванші.

Професійну кар’єру Девід Хей закінчив з 28 перемогами та чотирма поразками.

Теги: Новини спорту Бокс Девід Хей
Джерело: 24 Канал
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