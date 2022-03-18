З боку Росії були спроби атак із використанням світло-шумових гранат, – Синєгубов

Окупанти продовжують атакувати Харківщину. Цього разу рашисти намагалися використанням світло-шумових гранат.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що Збройні Сили України відбили всі спроби наступів.

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Синєгубов каже, що ЗСУ частково знищили і зупинили просування вглиб України підрозділів 437-го навчального полку та 26-го танкового полку російської армії. Окупанти рухалися в напрямку Кам’янки, з нашого боку втрат немає.

Вперше вночі 4 години не обстрілювали Харків

За його словами, ця ніч у Харкові була відносно спокійною. Вперше за 23 доби масштабного вторгнення Росії з півночі до 4 години ранку противник жодного разу не обстріляв місто.

Але вже зранку декілька ракет влучили у корпус навчального закладу. На жаль, є постраждалі. Рятувальникам вдалося локалізувати масштабну пожежу на ринку "Барабашово". Є жертви серед мирного населення внаслідок обстрілу Мерефи. Росіяни заплатять за всі військові злочини проти України,

– заявив Синєгубов.

Чиновник додав, що наразі складна ситуація в таких регіонах Харківщини:

на Ізюмщині,

в Балаклії,

в Липцях,

у Циркунах,

в Куп'янську,

у Вовчанську.

У російському полоні перебуває селищний голова Велибурлуцької громади Віктор Терещенко.

До слова, у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зранку 18 березня частково зруйновані будівлі вищого навчального закладу та житлові будинки. Внаслідок атаки загинула 1 людина, 11 осіб зазнали поранень. Ще одна людина наразі перебуває під завалами.

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