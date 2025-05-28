З боку Росії нема жодної готовності, – Мерц про наступний раунд перемовин

Німеччина підтримує усі зусилля щодо встановлення тривалого миру. Однак наразі з боку Росії немає жодної готовності до цього.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерці, яка пролунала на спільному брифінгу після зустрічі з Володимиром Зеленським.

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Мерц висловився про нові переговори України та Росії

На брифінгу у Мерца поцікавилися, що він думає про можливі нові переговори України й Росії та чи дійсно готується зустріч на найвищому рівні, адже раніше спецпредставник Трампа анонсував, що вони можуть відбутися у Женеві та за участі президентів України, Росії та США. Крім того, журналісти наголосили, що нині ситуація має вигляд такої, ніби Європа виключена з переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

У відповідь на це Мерц зауважив, що Німеччина підтримує будь-які зусилля щодо проведення переговорів між країнами. Канцлер також наголосив, що дійсно під час першого технічного раунду переговорів, який відбувся у Стамбулі, вдалося домовитися про зустріч у Женеві. Однак вже протягом кількох днів Росія не дає відповіді, чи готова взяти участь у цих переговорах.

Ми не бачимо з боку Росії готовності до будь-яких переговорів, незалежно від того, де це буде відбуватися,

– наголосив Мерц.

Водночас канцлер Німеччини зауважив, що Володимир Зеленський погодився на зустріч без будь-яких умов, у той час, як Росія продовжує мовчати щодо переговорів. Мерц додав, що Європа також пропонує стати частиною переговорів щодо врегулювання війни в Україні, але найважливіше, щоб ці переговори дійсно відбувалися.

"Протягом останніх днів та тижнів не було жодних дипломатичних зусиль з боку Росії, щоб дійсно вести переговори. Якщо хтось ще зараз буде стверджувати, що ми "замало зробили" в дипломатичній сфері, то він, очевидно, проспав останні 3 тижні", – резюмував Мерц.