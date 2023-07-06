Неочікуваний удар по Росії: Україна близька до ядерної угоди з Болгарією

Попри війну Україна продовжує розвивати свій енергетичний сектор та вдало протистоїть постійним атакам з боку Росії. Так, стало відомо, що Болгарія наближається до угоди про продаж двох ядерних реакторів російського виробництва компанії "Енергоатом".

Повна вартість усього обладнання, яке планує передати Софія, обійдеться у 650 мільйонів доларів США. Ці реактори планують розмістити на Хмельницькій АЕС.

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Болгарія готується продати ядерні реактори Україні

Журналісти Wall Street Journal зазначили, що згідно з угодою, яка все ще обговорюється, державна енергетична компанія Софії продасть українській державній атомній компанії "Енергоатом" обладнання з недобудованої АЕС Белене у Болгарії.

Якщо таку угоду все ж укладуть, це буде перший випадок з початку війни в Україні, коли ядерне енергетичне обладнання російського виробництва використовуватиметься для збільшення виробництва енергії Києву.

Однак складність такого продажу полягає в тому, що Україні буде важко сплатити цей рахунок. Тому цілком імовірно, що в укладанні цього договору допоможуть Сполучені Штати, які нададуть кошти "Енергоатому". Іншим варіантом здійснення цього договору може стати отримання Болгарією частки в українській Хмельницькій атомній електростанції, де буде встановлено обладнання.

Крім того, речник Держдепартаменту США заявив, що країна підтримує енергетичну безпеку та незалежність нашої країни, і передав урядам Болгарії та України, щоб ті обговорили питання про потенційне американське фінансування угоди.

Парламент Болгарії ухвалив рішення про початок перемовин

Парламент Болгарії 6 липня прийняв рішення, яким зобов'язав уряд кріїни провести переговори з Києвом про продаж ядерних реакторів. За словами офіційних осіб, можлива угода, над якою працювали тижнями, трималася в таємниці, щоб запобігти спробам проросійських політиків у Болгарії заблокувати її.

Директор програми з енергетики та клімату Центру вивчення демократії, софійського мозкового центру Мартін Владіміров бачить у цій угоді позитивний вплив як на Болгарію, так і на Україну.

Угода показує, як енергетичний вплив Росії в Європі швидко зменшується. Крім того, ця домовленість є також частиною великої західної стратегії виведення українського енергетичного ринку на європейську орбіту,

– наголосив Владіміров.

Журналісти зазначають, що для нашої держави, яка працює над будівництвом двох енергоблоків на своїй Хмельницькій АЕС, це обладнання допоможе розширити експорт електроенергії до Європи. Депутат від правоцентристської болгарської партії ГЕРБ Делян Добрев зазначив, що українські атомники вже навчені працювати на російському обладнанні.

"Після початку війни в Україні будівництво електростанції з таким обладнанням стало політично неможливим. Однак це ідеальний збіг, адже Україні потрібне обладнання, яке ми маємо", – зауважив він.

Для Болгарії ця угода означатиме кінець ядерного партнерства з Москвою, яке десятиліттями формувало її енергетичну політику та тісніше зв’язувало країну з Кремлем. Попри це, розбіжності в ухваленні цього рішення все ж лишаються, адже дві проросійські партії в болгарському парламенті, а саме "Соціалістична партія" та націоналістична партія «Відродження», проголосували проти рішення щодо продажу реакторів.

Зеленський їздив до Болгарії, щоб обговорити енергетику

Президент України Володимир Зеленський прибув до Софії 6 липня, щоб обговорити питання енергетики. Зокрема, про це він розповів під час пресконференції з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ.

У нас сьогодні були дуже важливі переговори про енергетику і про енергетичну безпеку. Я хочу, щоб у нас вийшло зробити ці проєкти, вони дуже і дуже важливі,

– наголосив він.

Наразі достеменно невідомо чи обговорював президент саме продаж нашій країні ядерних ректорів. Попри це, очільники обох країни все ж підписали меморандум про співпрацю в енергетичній галузі між урядами двох країн.