Президент Болгарії наклав вето на передачу Україні 100 БТР
Джерело:Nova
Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на документ щодо надання військової допомоги Україні. Нашій армії мали передати близько 100 бронетранспортерів.
Радев пояснив свій мотив, що болгарські депутати нібито "не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі". Тому він повернув документ в парламент для подальшого обговорення.
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Радев підкреслив, що під час ухвалення цього закону не були враховані ні завдання воєнного часу, покладені на Міністерство внутрішніх справ країни, ні потреби Головних управлінь прикордонної поліції та пожежної безпеки й безпеки населення.
Болгарський лідер наголосив, що БТР, які мала отримати наша армія, могли використати для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків. Це стосується й важкодоступних районів.
Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом,
– наголосив Радев.
Він сказав, що депутати не мали можливості об'єктивно оцінити, чи БТР, які мають передати Україні, застарілі та необхідні самій Болгарії. Тому він повернув цей закон у болгарський парламент.
Болгарія мала передати Україні БТР
- Парламент Болгарії 21 липня ухвалив рішення про передачу Україні партії зі 100 БТР зі складів країни. Ця техніка була виготовлена близько 40 років тому і була списана з болгарської армії.
- Ці бронетранспортери придбали десятиліття тому, коли у цій країні ще був комуністичний режим. Техніку наша армія мала отримати безоплатно, у межах військової допомоги.
- У парламенті країни зазначили, що ця техніка ніколи не використовувалася, а деякі з цих БТР є технічно несправними. Однак вона може стати у пригоді українським військовим на фронті.
- Крім того, 22 листопада болгарський парламент ратифікував закон про передачу Україні БТР. Підтримали угоду 152 депутати, виступили проти – 57.