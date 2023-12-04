Президент Болгарії наклав вето на передачу Україні 100 БТР

Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на документ щодо надання військової допомоги Україні. Нашій армії мали передати близько 100 бронетранспортерів.

Радев пояснив свій мотив, що болгарські депутати нібито "не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі". Тому він повернув документ в парламент для подальшого обговорення.

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Президент Болгарії ветував допомогу Україні

Радев підкреслив, що під час ухвалення цього закону не були враховані ні завдання воєнного часу, покладені на Міністерство внутрішніх справ країни, ні потреби Головних управлінь прикордонної поліції та пожежної безпеки й безпеки населення.

Болгарський лідер наголосив, що БТР, які мала отримати наша армія, могли використати для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків. Це стосується й важкодоступних районів.

Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом,

– наголосив Радев.

Він сказав, що депутати не мали можливості об'єктивно оцінити, чи БТР, які мають передати Україні, застарілі та необхідні самій Болгарії. Тому він повернув цей закон у болгарський парламент.

Болгарія мала передати Україні БТР