Болгарія відмовиться від російського газу з 2023 року

Болгарія не має наміру продовжувати співпрацю з окупантами. Завершення чинної угоди означатиме кінець купівлі газу в Росії.

Болгарія хоче відмовитися від російського газу. Уряд країни вже розглядає альтернативні варіанти.

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Болгарія відмовляється від російського газу

Як заявив міністр фінансів Болгарії Асен Василєв, Болгарія не збирається продовжувати контракт з "Газпромом", який закінчується 31 грудня 2022 року. Він запевнив, що через війну в Україні жодних переговорів з агресорами бути не може.

Альтернативи є. Старі труби Трансбалканського потоку, там у нас потужність близько 20 млрд кубометрів, які можна використовувати в обидві сторони. Нам потрібно 3 мільярди кубометрів,

– сказав він.

Також болгарський міністр додав, що це загальноєвропейська стратегія. Зараз йде обговорення загальноєвропейського контракту, і вже влітку цей механізм має запрацювати.

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