Болгарія хоче відправити Україні важку зброю – парламент підтримав

Парламент Болгарії проголосував за відправку Україні важкої зброї. Перед цим між політичними партіями країни точились дискусії щодо допомоги.

За це рішення набралось 175 голосів проти 49. ЗМІ пишуть, що це рідкісний момент консенсусу розділеного політикуму Болгарії.

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Що цьому передувало

Раніше Болгарія не допомагала Україні зброєю. Однак взяла на себе ремонт української техніки та прийом біженців. У листопаді оборонний та зовнішньополітичний комітети болгарського парламенту схвалили 2 пропозиції про передачу Україні військової допомоги.

У парламенті довго сперечались щодо рішення. Однак дійшли висновку, що список країн, які допомагають Україні – це список цивілізованих країн. Наразі невідомо, які саме види зброї та в якій кількості надасть Болгарія.

Залишилась лише Угорщина

Болгарія є членом НАТО. Після голосування, яке дозволить постачати Україні важку зброю, а також запасні частини, Угорщина залишилася єдиною країною з НАТО, яка не схвалила поставки зброї Києву від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Ба більше, Угорщина навіть заборонила транспортувати своєю територією зброю для нашої країни. Загалом уряд Віктора Орбана має проросійську риторику. Сам прем'єр критикує ЄС за санкції проти Росії.

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