У Болгарії проходять "пандемійні" вибори: обирають парламент

У Болгарії зараз прододять вибори до парламенту. Усе це на тлі пандемії коронавірусу та складної ситуацію в країні.

Спостерігачі ж вважають, що активність виборців буде невисокою. Все через третю хвилю пандемії COVID-19. Водночас у країні оголосили локдаун.

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Незадовго до цього, 1 березня, влада країни дозволила відкрити ресторани і пообіцяли продовжувати послаблювати обмеження. Все це на тлі критики з боку експертів зі сфери охорони здоров'я та великих темпів зростання захворюваності коронавірус.

Чому ці вибори важливі

. Повідомляють, що голосування не збігається за часом з сімейними заходами, оскільки у 2020 році болгари святкують Великдень лише за місяць, у травні.

Від результату голосування залежить подальше перебування при владі уряду прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова, який очолює проєвропейську громадянську партію ГЕРБ.

Цю партія, а також її партнерів по коаліції – націоналістів – влітку 2020 року критикували через звинувачення в корупції.

Чи є шанси у ГЕРБа залишитись при владі

Згідно з опитуваннями, попри неефективну боротьбу з коронавірусом, у партії ГЕРБ хороші шанси залишитися при владі. Вона, однак, навряд чи заручиться абсолютною більшістю.

Бар'єр у 4%, згідно з прогнозами, можуть подолати до 7 партій. Всього на 240 місць в парламенті Болгарії претендують майже 7 тисяч кандидатів.