Болгарська влада перевіряє причетність 6 росіян до вибухів на складах боєприпасів

У вибухах на складах боєприпасів у Болгарії підозрюють росіян. Прокуратура вже заявила, що інші вибухи – на складах у Чехії – можна пов'язати із отруєнням болгарського зброяра Еміліана Гебрєва.

Як ідеться у повідомленні ЗМІ, влада Болгарії також перевірить зв'язок цих 6 росіян із вибухами на складах у чеському Врбетіце.

Важливо Гебрєв підтвердив постачання зброї в Україну після 2014 року, хоча раніше заперечував це, – ЗМІ

Вибухи у Болгарії

Болгарське телебачення звернуло увагу на загальні деталі в 4 випадках вибухів. Загальне у всіх цих випадках полягає в тому, що вибухам передували пожежі, а знищена продукція належала компанії ЕМКО.

Цю продукцію передбачалося відправити на експорт на Україну і в інші республіки колишнього СРСР.

Перший стався 12 листопада 2011 року на складі компанії ЕМКО, на якому зберігалося озброєння, призначене на експорт до Грузії.

Другий вибух стався в 2015 році на складі готової продукції "ВАЗівської машинобудівного заводу", на якому виробляється зброя. Частина знищеної продукції, за інформацією Мінекономіки Болгарії, також належала компанії ЕМКО.

Третій вибух також трапився також в 2015 році: тоді був підірваний цех з виробництва боєприпасів на "ВАЗівської машинобудівному заводі".

Четвертий вибух стався в 2020 році на складі детонаторів і капсул на заводі "Арсенал" у Казанлику.

Зв'язок між отруєнням Гебрєва і вибухами у Врбетіце

Болгарська прокуратура офіційно заявила, що бачить зв'язок між вибухами на складах у Врбетіце у жовтні 2014 року і отруєнні зброяра і власника компанії ЕМКО Еміліана Гебрєва.

Є достатньо даних, щоб зробити обґрунтоване припущення про взаємозв'язок між отруєнням магната-зброяра Еміліана Гебрєва у 2015 році в Софії, вибухами на чеських військових складах у 2014 році та 4 "подібними" випадками на військових заводах та складах у Болгарії між 2011 і 2020 роками,

– повідомила прессекретарка головного прокурора Сійка Мілєва.

Вона уточнила, що наразі слідство встановило, що "6 громадян Росії проживали на території Республіки Болгарія близько дат вибухів та спроб отруєння трьох громадян Болгарії". Втім, про висунення їм підозр чи додаткових перевірок наразі не йдеться.

Як вибухи у Чехії пов'язані з Гебрєвим з Болгарії