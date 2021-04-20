"Нічого Україні не продавав": болгарський дилер зброї заперечив свій стосунок до вибуху у Чехії

Болгарський дилер та виробник зброї Еміліан Гебрев заперечує свою причетність до смертельних вибухів на військовому складі в Чехії у 2014 році. Запевнив, що нічого Україні не продавав.
Джерело:Euractiv
Про це мовиться в офіційній заяві його компанії EMKO від його імені. У ній сказано, що бізнесмен ніколи не експортував в Україну боєприпаси, які вироблені в Чехії.
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Планів на такі угоди теж не було. Щобільше, у компанії додали, що військовий експорт Болгарії в Україну "незначний, якщо такий є".
EMKO ніколи не експортувала в Україну боєприпаси, що походять з Чехії. Ми можемо це довести документами,
– заявили в компанії.
Там також запевнили, що твердження про те, що знищені боєприпаси призначалися для реекспорту EMKO в Україні – не відповідають дійсності.Увага! Компанія Гебрева також зазначила, що припущення про вибухи в Чехії в 2014 році і без того містять "низку суперечностей і навіть взаємосуперечливі заяви".
Співпраця зі слідством
У компанії також підтвердили, що готові співпрацювати зі слідчими органами Чеської Республіки та інших союзних країн для встановлення істини у цій справі "якщо вони проявлять інтерес".
Що відомо про вибух у Чехії в 2014 році
- Вибух стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії.
- Він призвів до численних руйнувань, загинули 2 місцеві жителі.
- Лише через майже 7 років уряд Чехії офіційно звинуватив Росію в організації цієї диверсії.
- Так, Чехія вислала 18 російських дипломатів та звинуватила РФ у організації вибуху військового складу.
- Компанія Гебрева теж стверджує, що до вибуху в Болгарії та отруєння "Новачком" у Великій Британії в 2018 році причетна російська розвідка.