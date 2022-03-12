Болить і пече зараз, саме зараз треба допомагати, – Зеленський про вступ у НАТО

Володимир Зеленський прокоментував можливий вступ України в НАТО. Зокрема, президент пояснив, що болить та пече нам саме зараз, тому саме зараз треба допомагати нашій країні.

Відповідну заяву Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України зробив під час спілкування з іноземними журналістами 12 березня, на 17 день війни, яку Росія почала проти України.

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Зеленський заявив, що Альянсу саме зараз треба допомагати Україні

Президент України сказав, що вдячний країнам НАТО за підтримку.

Болить зараз, пече зараз і зараз потрібно надавати допомогу,

– заявив президент.

Володимир Зеленський провів аналогію, що штучне дихання людині треба надавати зараз, а не казати, що двері відкриті. Адже вже людини може не бути живої.

"То куди ці двері відкриті? На інший світ?" – поставив риторичне питання президент.

Підсумував, що ми хочемо поки жити на землі, тому й воюємо.

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