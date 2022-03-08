Bolt закриється в Білорусі та дасть 5 мільйонів євро Україні
8 березня 2022 , 23:03Читать новость на русском
Джерело:dev.ua
Компанія Bolt закривається в Білорусі. Крім того, сервіс таксі зараз дасть 1 мільйон для підтримки України, а протягом 2 тижнів – ще 4 мільйони.
Європа не може повторити ту саму помилку, наголосив CEO Маркус Вілліг.
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Що планує Bolt
- Протягом наступних 2 тижнів перерахують 5% усіх замовлень Bolt в Європі на підтримку українського народу;
- вилучать російську продукцію з Bolt Market;
- припинять діяльність в Білорусі.
Вілліг додав, що Естонія дуже добре знає ціну свободи. Власне, він сам родом з цієї країни.
Довгих 48 років наші батьки та діди чекали закінчення окупації. Європа не може повторити ту саму помилку,
– сказав підприємець.
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