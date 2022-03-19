Боляче бачити свою кімнату, – Железняк про те, як рідні вижили в Маріуполі

Народний депутат від партії "Голос" показав наслідки обстрілів його помешкання у Маріуполі. Також він розповів, як його рідним вдалося вибратися з міста.

Російські окупанти не припиняють облогу Маріуполя. Ба більше, вони обстрілюють місто і вдень, і вночі. Не оминуло це й нардепа Ярослава Железняка.

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Залишилися стіни, у сусідів навіть їх нема

"Мама надіслала фото нашого дому у Маріуполі. Фото зроблені людьми, які там переховувалися від снарядів. Їм пощастило, поруч розбито все. Наш дім постраждав лише від уламків", – зауважив він.



Будинок Железняка постраждав від уламків / Фото з фейсбука Железняка



Будинок Железняка постраждав від уламків / Фото з фейсбука Железняка

Ярослав Железняк додав, що від розриву снарядів поруч вибило всі вікна. Але він не виключає, що ситуація гірша.

Але це справді боляче бачити свою рідну кімнату, яка зрешечена від снарядів. Але хоча б залишилися стіни. У сусідів навіть такого немає,

– додав нардеп.

Також він показав, як виглядає автомобіль, на якому його сестра з родиною виїжджали з Маріуполя. Автівка буквально "прошита" кулями. Заднього скла не було. Тож до Бердянська їм довелося по черзі протягом 12 годин закривати діру ковдрою, щоб не замерзнути.



Автомобіль сестри "прошитий" ворожими кулями / Фото з фейсбука Железняка



Автомобіль сестри "прошитий" ворожими кулями / Фото з фейсбука Железняка

Нардеп зазначає, що його рідним пощастило. Багато людей застрягли у Маріуполі через те, що їхні автівки або вщент згоріли, або у людей просто не було палива.

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