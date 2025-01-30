Крижана вода й вітер: пошуки жертв авіакатастрофи у Вашингтоні ускладнюють погодні умови

У Вашингтоні пізно ввечері у середу, 29 січня, зіткнувся пасажирський літак та гелікоптер, після чого обидва борти впали у річку Потомак. Наразі спецслужби намагаються знайти тіла жертв авіакатастрофи, однак процес ускладнений погодними умовами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Пошук жертв у Вашингтоні ускладнений

Як повідомили у ЗМІ, після аварії вже вдалося витягти близько 20 тіл загиблих. Наразі пошуки тривають, але вони ускладнені погодними умовами.

За даними Національної метеорологічної служби, температура води у річці Потомак, куди впали літак Bombardier crj700 та військовий вертоліт після зіткнення, сягає 45 градусів за шкалою Фаренгейта (близько +7 градусів за Цельсієм). Однак вона може опуститися до 32 градусів (до 0 градусів за Цельсієм).

Зараз у Вашингтоні невітряна погода – близько 2 метрів за секунду, однак надвечір погода погіршиться. Ввечері 30 січня очікується дощ з поривами вітру до 12 метрів за секунду.

Наразі у Національному аеропорту імені Рейгана припинено всі зльоти та посадки після того, як пасажирський літак зіткнувся з військовим гелікоптером. Вказується, що аеропорт буде закритий щонайменше до п'ятниці 5 ранку.

Момент зіткнення регіонального пасажирського літака American Airlines з вертольотом Army Black Hawk потрапив на відео. На ньому видно, як два борти зазнали авіакатастрофи і впали у річку.

Скільки усього було людей на бортах – невідомо. Як повідомляють у ЗМІ, на борту літака могло перебувати 60 пасажирів і 4 члени екіпажу, а на борту вертольота – 3 солдати.