"Бомбардування було жахливе": бабуся згадала, як окупанти на Харківщині вбили її онука

В деокупованих частинах Харківщини проводять ексгумацію. У селі Коропи вилучили тіло 32-річного чоловіка.

Він загинув через артобстріл Росії 21 квітня. Однак тільки зараз тіло змогли відправити на судово-медичну експертизу.

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Як загинув чоловік

Чоловік стояв в черзі за гуманітарною допомогою. Тоді і сталася трагедія. З загиблим мали змогу попрощатися родичі. Вони виїхали після того, як поховали свою рідну людину.

Про онука розповіла його бабуся Катерина Данильченко. Він трохи не дожив до її 85-річчя.

Приїхала гуманітарна допомога. Він пішов з братом. Впав одразу, брат до нього – а він вже вбитий. Така дірка наскрізь у спину,

– розповіла бабуся.

Вона пояснила, поховати онука не було можливості через постійні обстріли: "Бомбардування було жахливе".

У чоловіка залишилися маленькі діти

У вбитого російськими військовими чоловіка залишилося двоє дочок – 5 і 9 років. Поки населений пункт був під окупацією – родина ховалася в погребах і виїхала тільки тоді, коли сталася трагедія. Повернулися в рідне село приблизно 10 днів тому.

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Відзначимо, що слідчі задокументували факт загибелі чоловіка і відкрили кримінальне провадження.​

На Харківщині – багато робіт з ексгумації

На звільнених територіях необхідно проводити велику кількість таких робіт. Керівник Харківської окружної прокуратури Олександр Ільєнков розповів, що є певні результати щодо причин смерті людей:

внаслідок прямого влучання танкового снаряда;

внаслідок прямого влучання артилерійського снаряда;

через влучання автоматичної зброї.

Ще мінімум 4 ексгумації мають відбутися найближчим часом. Однак з родинами зв'язатися проблематично – вони виїхали і не відповідають на телефонні дзвінки.

Є ще кілька випадків, коли люди поховані прямо на кладовищі. Там, найімовірніше, ексгумація не відбуватиметься. Залишать тіла так, як є, лише зафіксують злочини окупантів.

Харківські слідчі документують військові злочини російських окупантів / Фото Національної поліції

Зауважимо, що окупанти продовжують обстрілювати Харківську область. Через ворожі удари 27 травня в селищі Слатине загинула жінка, також є постраждалі.

Через масові обстріли загарбників починаються низка пожеж. Наприклад, почалося загоряння у Малій Данилівці. Не зникає інтерес окупантів і до самого Харкова – місто нещадно обстрілюють.