Бомбардування Ізюма: з'явилось відео наслідків
3 березня 2022 , 07:17Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Гончаренко"
Окупанти гатили по місту Ізюм у Харківській області в ніч проти 3 березня. У мережі опублікували наслідки бомбардувань.
Міський голова повідомив, що в ту ніч загинуло щонайменше 8 людей, серед них – і діти. Запис руйнувань опублікував у соцмережі Олексій Гончаренко.
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На відео очевидець іде вулицею і показує, що залишилось від будинків та закладів Ізюма. Відомо, що окупанти і по мирних районах. Удару зазнала багатоповерхівка та приватний будинок.
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