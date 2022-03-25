Бомбардування ЯПУ "Джерело нейтронів" може призвести до тяжких наслідків, – Держатомрегулювання

Ситуація на ядерній установці "Джерело нейтронів" залишається без змін. Її перевели у глибокий підкритичний стан.

Водночас оперативний персонал контролює стан ЯПУ. Про це повідомили у Держатомрегулюванні.

До теми На майданчику "Джерело нейтронів" знайшли нерозірваний снаряд "Смерч"

Що відомо про ситуацію на ЯПУ

На ядерній установці наразі відсутнє електропостачання. Відновити його поки не має змоги, адже окупанти регулярно обстрілюють прилеглу територію.

Персонал продовжує ліквідовувати наслідки бойових дій, а радіаційна обстановка на майданчику – поки в межах норми.

Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій,

– мовиться в повідомленні.

Нерозірваний снаряд поки не знешкодили

Як повідомили у Держатомрегулюванні, реактивний снаряд "Смерч" не вдалось знешкодити. Адже район постійно обстрілюють.

"Джерело нейтронів", як і інші ядерні установки, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

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